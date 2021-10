La Virtus Bologna vince ancora: 94-79 contro Trieste

Quarta giornata di Serie A, ospite di giornata l’Allianz Pallacanestro Trieste dell’ex Delia. 60% di capienza al Paladozza, il pubblico virtussio risponde presente, l’atmosfera è di quelle giuste.

Virtus Bologna-Trieste, la gara

Primo quarto equilibrato con la formazione di Coach Scariolo che si porta avanti sul +4 (12-8) con Sampson e Belinelli protagonisti nel pitturato avversario. Alibgovic segna, Mian mette la tripla del -1, ma ancora una volta il capitano bianconero trova la soluzione dall’arco del nuovo +4 (17-13) a meno di 5’dalla prima sirena. Entra Nico, omaggiato da tutto il pubblico presente, dopo due mesi dal suo arrivo finalmente il numero 1 virtussino fa il suo esordio in campo. Giocata preziosa di Alibegovic, su assist di Mannion, che mantiene la formazione di coach Scariolo in vantaggio. Trieste rimane a contatto Mian e Banks, Belinelli però firma il +6 con un’altra pregevole invenzione dai 6 e 75. Quando mancano 3′ alla fine del primo quarto, il punteggio è 25 a 19 per la Segafredo. Altro debutto di giornata, quello di Cordinier, il giocatore francese presentato in settimana, i due nuovi virtussini si trovano a meraviglia, scarico di Isaia per Nico che penetra nel pitturato e trova i primi due punti della sua avventura bolognese. Alexander e Tessitori chiudono a canestro il primo periodo di gioco, sulla sirena, il punteggio è di 35 a 29 Virtus. Nel secondo quarto la Segafredo prova a mettere la freccia, portandosi sul +10 (41-31) obbligando la panchina giuliana a chiamare time out. La difesa bianconera stringe le maglie, davanti Sampson e Cordinier esaltano il pubblico presente, +13 Virtus a 6′ dall’intervallo lungo. L’Allianz fatica a segnare, solo 3 i punti concessi a Banks e compagni nei primi 5′ del secondo quarto, Bologna controlla il ritmo, non lascia nulla o quasi ai suoi avversari, mentre in attacco è quasi sempre una sentenza, con Belinelli e Sampson. Proprio quando si entra nell’ultmo minuto, Weems appoggia al tabellone la palla del +16. L’ultimo canestro del primo tempo porta la firma di Banks, sirena e squadre a riposo sul punteggio di 57 a 44. Si rientra in campo, Trieste non ci sta a fare la parte della comparsa e torna a contatto delle V Nere grazie alle giocate di Banks e Mian, quando Coach Scariolo chiama il time out, la squadra triestina si porta sul -6 (66-60) a 3′ dalla terza sirena. La tripla messa a segno da Alibegovic permette alla Virtus di interrompere il ritmo avversario, ma Delia trova il canestro del -5 quando inizia l’ultimo minuto del terzo periodo di gioco; Hervey segna, Delia risponde e Tessitori chiude il discorso vincendo al rimbalzo ed insaccando la palla del 73 – 66 Virtus. Hervey 1/2 dalla lunetta, tripla di Alexander che vale il +9, Cordiner chiude le linee di passaggio e nel ribaltamento di fronte Alexander trova ancora la soluzione dall’arco. 80 a 66 Bologna a 7′ e 23” dalla fine. Banks prova a scuotere i suoi, ma Cordinier prima e Tessitori dopo (2/2) portano sul +15 la Segafredo a 5′ dall’ultima sirena. Konate e Banks provano a tenere viva la partita, accorciando lo svantaggio, ma Belinelli prima segna e poi induce all’errore il suo diretto avversario, 88 a 74 a più di 2′ dal termine della gara. Schiacciata di Alibegovic e la partita si dirige verso le sue battute conclusive, Weems scambia con Sampson scambiano sotto le plance, e portano sul +16 la Virtus. C’è spazio anche per l’esordio di Marco Ceron. La Virtus vince con il punteggio di 94 – 79, quarta vittoria consecutiva in campionato per la squadra di Scariolo (virtus.it).

Virtus Bologna-Trieste, il tabellino

Virtus Segafredo Bologna vs Allianz Pallacanestro Trieste: 94 – 79 (Q1 35-29; Q2 57-44; Q3 73-66)

Virtus Segafredo Bologna: Tessitori 8, Cordinier 6, Mannion 5, Belinelli 20, Pajola 2, Alibegovic 16, Hervey 3, Ruzzier 2, Alexander 9, Ceron , Sampson 17, Weems 6.

Coach: Scariolo

Allianz Pallacanestro Trieste: Banks 21, Sanders 12, Fernandez 4, Konate 10, Deangeli 2, Mian 12, Delia 8, Cavaliero 0, Campogrande 1, Grazulis 5, Lever 4.

Coach: Ciani

Arbitri: Attard, Di Francesco, Brindisi.

Foto virtus.it