Serie A1, la Virtus Bologna passa a Brescia e chiude il girone d'andata al secondo posto

Squadra in casa Brixia

La Virtus Segafredo Bologna riprende alla perfezione il filo interrotto dalla pausa natalizia, espugna il PalaLeonessa di Brescia (69-88 il finale) e si regala un, meritatissimo, secondo posto finale in chiusura del girone di andata del campionato di Serie A1 di basket femminile.

Si può sintetizzare cosi, quello che è accaduto nell'ultimo posticipo della tredicesima giornata. Posticipo resosi necessario per gli impegni in EuroLeague Women della Virtus.

Come detto è finita con un chiaro 69-88 al termine di 40' minuti nei quali le padrone di casa hanno dato alla Virtus, più filo da torcere del previsto, imbastendo, peraltro, una rimonta tutta cuore e grinta.

Rimonta che non si è concretizzata solo grazie alla maggior consistenza tecnica, ed alla profondità di roster, della squadra diretta da Coach Ticchi.

La partita - Parte forte la Virtus che al minuto 10' è avanti di +22, 16-38 il parziale. Nel secondo quarto le ragazze di Coach Zanardi entrano bene in partita, si aggiudicano la frazione, 20-19 il parziale, e vanno al riposo lungo sul 36-57.

Nel terzo quarto Brescia accelera e sembra essere pronta a tornare in partita. Le bresciane arrivano fino al 49-61 ma poi Laksa prende per mano le compagne e limita ai danni. La frazione si chiude 19-14 per le padrone di casa, mentre il tabellone del PalaLeonessa al minuto 30' recita Brixia 55, Virtus 71.

Nel quarto finale il Brixia non ne ha più, la Virtus controlla e allunga di nuovo fino al 69-88 finale.

Con la vittoria la Virtus Segafredo Bologna femminile si prende il secondo posto in classifica, affronterà La Molisana Magnolia Campobasso in Coppa Italia; terza l'Umana Reyer Venezia, che sfiderà il Fila San Martino di Lupari.

Il tabellino di RMB Brixia Brescia-Virtus Segafredo Bologna femminile 69-88. Parziali: 16-38; 20-19; 19-14; 14-17

RMB Brixia Brescia: 7 Zanardi C. 7; 8 Molnar L. 10; 10 Tempia V. 0; 22 Vente L. 8; 26 Aizsila A. 7; 2 Johnson B. 25; 5 Tomasoni R. 4; 9 De Cristofaro G. (C) 3; 11 Pinardi M. 0; 12 Scarsi M. 0; 21 Rainis C. 0; 99 Crudo S. 5. Coach: Zanardi

Virtus Segafredo Bologna: 6 Pasa F. 7; 12 Rupert I. 18; 24 Zandalasini C. 10; 32 Parker C. 7; 33 Laksa K. 19; 1 Del Pero B. 0; 15 Barberis M. 7; 22 Andre' O. 8; 29 Orsili A. 4; 46 Cinili S. (C) 8. Coach: Ticchi