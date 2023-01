Serie A1 femminile, vittoria esterna per la Virtus Bologna: battuto il Fila 57-80

Fatica un po' più del previsto la Virtus Segafredo Bologna femminile sul parquet del Fila San Martino di Lupari che gioca bene un tempo, con Kaczmarczyk che segna i primi sette canestri dal campo (saranno 18 per lei a fine gara), poi si scioglie nella ripresa in cui viene fuori tutta la forza virtussina, 57-80 addirittura il finale: 20 per Parker in casa Virtus, bene Andrè dalla panchina con 15.

“Per noi la partita non si è messa sul binario migliore all’inizio - commenta al sito ufficiale del club Coach Ticchi - anche se sapevamo che San Martino è un ottima squadra e ci avrebbe messo in difficoltà, se si tiene conto anche della partita precedente in cui ha messo in seria difficoltà anche Schio".

E ancora: "Avevamo messo nel piano partita una grande aggressività sin da subito, come è nelle corde delle squadre di Lorenzo Serventi, che ricalca perfettamente i suoi dettami: siamo però stati bravi a superare il momento di difficoltà e a far uscire la qualità del nostro gioco, mettendo in mostra una prestazione corale coinvolgendo tutti gli elementi".

"Gestione energie? - conclude Ticchi - Si abbiamo avuto un Dicembre molto dispendioso dal punto di vista fisico e mentale, ma penso che il momento più difficile sia stato superato: ci saranno sempre momenti complicati, ma l’entusiasmo che si trasmette penso che possa essere ottimo carburante.”

La partita - Dopo la palla a due che cade nelle mani della Virtus, San Martino spinge sin da subito sull’acceleratore con Washington (5 punti per lei) e Dedic che firmano un parziale di 7-0 contro cui le V nere impattano senza trovare la via del canestro se non dopo 4′ minuti con Parker.

San Martino nella seconda metà del quarto fatica a trovare tiri puliti e la Virtus riesce lentamente a rosicchiare punti seppur lentamente con basse percentuali al tiro. I 5 punti di Andrè, la più prolifica tra le virtussine, riportano la Segafredo sotto di 7 sul punteggio di 18-11, al tramonto del primo quarto.

Nel secondo parziale è ancora la squadra di casa a partire con il piglio giusto con due triple consecutive di Milazzo prima e Verona poi, che portano avanti le Lupe sul 24-11: timida reazione con i due liberi di Dojkic e il canestro di Andrè per la Segafredo.

Il canestro di Laksa per il 26-17 da una sferzata alla partita: l’azione successiva la Virtus recupera palla e Dojkic appoggia al vetro subendo anche fallo e riportando le proprie compagne di nuovo a – 7.

Una maggiore presenza difensiva a rimbalzo si tramuta spesso in rapidi capovolgimenti di fronte, come in occasione della tripla di Cinili per il -4: un progressivo recupero che trova il suo culmine con la tripla di Laksa e il parziale bianconero di 0-12.

La tripla di Kaczmarczyk ridesta dal sonno Lupari, ma la Segafredo è ormai rientrata in partita, mettendosi anche alla guida della partita sul punteggio di 31-34. Il match ora si trasforma in una partita estremamente combattuta, con le due squadre che si sfidano punto a punto senza lesinare sui contatti fisici, tanto da avere le squadre in bonus con ancora diversi minuti sul cronometro di gara.

La Segafredo arriva al sorpasso al termine del primo tempo, sul punteggio di 37-38. Dopo la sospensione per l’intervallo la partita riprende, ma con protagoniste diverse: infatti Parker sigla subito un personale parziale di 2-7 con cui la Virtus prova il primo strappo della partita allungando sul 39-47, poi parzialmente assorbito dal 4-0 di Dedic.

Qualche errore di troppo da parte di Fila e ottime difese bianconere, garantiscono alla Segafredo alcuni extra possessi utili a mantenere la guida della partita e agguantare anche la doppia cifra di vantaggio sul 43-56, massimo gap tra le due compagini sin qui.

Le bianconere chiudono il quarto avanti, sul punteggio di 45-63, guidate da Parker, autrice di ben 14 punti nel solo terzo parziale. Inizia cosi l’ultimo quarto per la Segafredo che si trova nella posizione di poter chiudere il match contro una mai doma Lupari.

Subito un canestro di Zandalasini, per per rispondere al tentativo di Ianezic andato a segno, e poi Andrè che si impone su tutte e due le metà campo con stoppate, chiusure difensive e rimbalzi.

La tripla di Del Pero per il 51-70 a 4′ minuti dal termine, sembra mettere in ghiaccio la partita ma la squadra di casa dimostra di essere nel vivo della partita e non da segni di cedimento.

La Virtus continua comunque a giocare, imponendo il proprio ritmo alla partita, con Del Pero sempre molto attiva da oltre l’arco, sino a chiudere la partita sul punteggio di 57-80.

Il tabellino di Fila San Martino di Lupari - Virtus Segafredo Bologna 57 - 80 (18-11, 37-38, 45-63, 57-80)

FILA SAN MARTINO DI LUPARI: Washington* 13 (5/13, 1/3), Guarise NE, Verona 3 (0/2, 1/1), Milazzo* 9 (2/6, 1/6), Ianezic 2 (1/1, 0/2), Pastrello, Frigo, Russo* 2 (1/3, 0/4), Kaczmarczyk* 18 (6/8, 2/3), Arado 2 (1/1 da 2), Diakhoumpa, Dedic* 8 (4/11, 0/2) Allenatore: Serventi L.

Tiri da 2: 20/47 - Tiri da 3: 5/23 - Tiri Liberi: 2/2 - Rimbalzi: 39 10+29 (Milazzo 10) - Assist: 11 (Milazzo 3) - Palle Recuperate: 4 (Pastrello 2) - Palle Perse: 15 (Milazzo 4)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero 9 (3/3 da 3), Pasa* 4 (2/3, 0/1), Rupert*, Barberis 3 (0/1, 1/2), Dojkic 11 (2/5, 1/2), Andre' 15 (6/10 da 2), Zandalasini* 6 (2/4, 0/3), Orsili 2 (1/1 da 2), Parker* 20 (7/10, 2/2), Laksa* 5 (1/4, 1/4), Cinili 5 (0/1, 1/3) Allenatore: Ticchi G.

Tiri da 2: 21/40 - Tiri da 3: 9/23 - Tiri Liberi: 11/15 - Rimbalzi: 41 6+35 (Laksa 9) - Assist: 21 (Zandalasini 6) - Palle Recuperate: 12 (Dojkic 3) - Palle Perse: 12 (Zandalasini 3)

Arbitri: Salustri V., Capurro M., Mura E.