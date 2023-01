Serie A1 femminile, la Virtus Bologna si impone sulla Gesam Lucca 59-92

Squadra in casa

Squadra in casa Lucca

Netta vittoria per la Virtus Segafredo Bologna femminile al PalaTagliate di Lucca contro la Le Mura Gesam Gas e Luce. Con Parker e Laksa a riposo, le emiliane spaccano la partita con un 10-26 nel secondo quarto per poi vincere 59-92.

Ancora una volta prestazione totale di Rupert, 19 punti all'attivo in casa Virtus; per Lucca c'è una Morrison in crescita, 15 punti, ma tegola pesantissima l'infortunio del capitano Miccoli dopo appena 100" di gioco.

La partita - Inizio contratto per le due squadre che producono molto ma non riescono a realizzare altrettanto con il punteggio ancorato sul 3-2 quando i minuti passati sul cronometro sono 3′. La fase offensiva della Virtus vede Cinili prendersi le maggiori responsabilità al tiro, ma senza particolari risultati, mentre Lucca trova un mini parziale di 6-0 che porta il punteggio sul 7-2: Lucca impone il proprio ritmo e continua ad allungare approfittando del pessimo rapporto tra il canestro e la Segafredo.

Le bianconere però rispondono presente prima con Rupert poi con Cinili, riportandosi a -2 e compiendo il sorpasso con la tripla di Dojkic. Il match ritorna il equilibrio con le due squadre di nuovo punto a punto. Il primo quarto si chiude con la Segafredo in vantaggio 18-20, cresciuta di intensità e precisione nella seconda parte del parziale.

Pronti via e la Segafredo piazza subito un parziale di 0-6 in poco meno di 2′ minuti con Orsili e Pasa che trovano ripetutamente le compagne e consentono alle bianconere di allungare sul 18-26, costringendo Lucca al time out.

Dopo 5′ minuti dall’inizio del secondo parziale arriva il primo canestro dal campo di Lucca, con la tripla di Morrison, che ha dovuto fare i conti con una difesa delle Vu nere decisamente arcigna e una grande difficoltà a trovare il canestro con continuità. La Segafredo chiude comunque avanti anche al secondo tempo sul punteggio di 28-46, con la gara in controllo.

Anche nella ripresa la Segafredo continua a mantenere il controllo delle operazioni sfruttando le ripartenze, catturando i rimbalzi difensivi e ripartendo in velocità, oppure i tanti backdoor che la difesa biancorossa concede.

Lucca, nonostante il passivo, non rinuncia ad esprimere il proprio gioco fatto di transizioni veloci e passi rapidi del pallone dopo le uscite dai blocchi: Tulonen tiene vive le proprie compagne proprio con tre conclusioni dall’arco consecutive che trovano il fondo della retina. Con il canestro di Pasa, che vale il 44-71 si chiude il terzo parziale.

Nell’ultimo parziale la Segafredo gestisce le forze e il risultato, sempre intorno alle 20 lunghezze. Ottima la prova di Pasa e Del Pero, a pari punti come migliori italiane a tabellino insieme a Andrè, che continuano a colpire la difesa delle padrone di casa a più riprese sfruttando ogni possibile spiraglio concesso.

Lucca, ormai troppo attardata per tentare un rientro, si affida a Bocchetti e Natali che sono tra le migliori realizzatrici. La vittoria la porta a casa la Virtus Segafredo con il punteggio di 59-92.

Il tabellino di Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca - Virtus Segafredo Bologna 59 - 92 (18-20, 28-46, 44-71, 59-92)

GESAM GAS E LUCE LE MURA LUCCA: Pellegrini, Cappellotto 2 (0/1 da 3), Tintori, Treffers* 7 (3/7, 0/2), Natali* 10 (4/7, 0/7), Tulonen 9 (0/1, 3/6), Parmesani* 2 (1/6 da 2), Bocchetti 7 (1/5, 1/8), Miccoli*, Valentino, Gilli 7 (2/6, 1/3), Morrison* 15 (4/11, 2/2) Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 15/44 - Tiri da 3: 7/30 - Tiri Liberi: 8/12 - Rimbalzi: 43 13+30 (Tulonen 11) - Assist: 12 (Parmesani 3) - Palle Recuperate: 7 (Natali 2) - Palle Perse: 13 (Parmesani 4)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero* 14 (1/1, 4/6), Pasa 13 (4/5, 1/2), Rupert* 19 (8/11, 1/3), Barberis 2 (1/4, 0/1), Dojkic* 13 (3/11, 1/5), Andre' 14 (7/11 da 2), Zandalasini* 9 (4/5, 0/1), Orsili, Laksa NE, Cinili* 8 (1/5, 2/2) Allenatore: Ticchi G.

Tiri da 2: 29/55 - Tiri da 3: 9/21 - Tiri Liberi: 7/7 - Rimbalzi: 48 8+40 (Rupert 8) - Assist: 25 (Dojkic 6) - Palle Recuperate: 8 (Pasa 2) - Palle Perse: 10 (Zandalasini 3)

Arbitri: Bartoli E., Castellaneta A., Pallaoro L.