Serie A1 Basket femminile, la Virtus Bologna passa con forza sul parquet di Moncalieri

La Virtus Segafredo Bologna vince con oltre 30 punti di margine sul parquet di Moncalieri contro l'Akronos Tech, 56-88 il finale.

Le padrone di casa fanno esordire Sklepowicz e Salvini, Westbeld è come al solito protagonista con un solidissimo 23+11, ma alla fine la maggior qualità della Virtus Bologna viene fuori con un poderoso 15-31 nella seconda frazione di gioco.

Tra le scorer virtussine spiccano due italiane: Andrè con 16 punti e Orsili che mette a segno 14 punti dalla panchina.

Al termine della partita Coach Giampiero Ticchi ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Club: “Trasferta a Moncalieri dove abbiamo giocato una partita che siamo riusciti a disputare come ci eravamo prefissati, volevamo giocare con intensità ed aggressività".

E ancora: "Ovviamente gli obiettivi di campionato sono diversi per cui siamo stati poi bravi a portarla a casa, facendo crescere l’intensità durante la gara, ma abbiamo bisogno di crescere. Prendiamo gli aspetti positivi e cercheremo di farli nostri, lavorando sulle cose che non ci sono piaciute per non ripeterle.”

La partita - Ad inaugurare la partita ci pensa Rupert con un elegante tiro in allontanamento dal post basso, posizione sulla quale la Virtus fa affidamento per far partire la maggior parte delle proprie azioni più pericolose. Moncalieri attacca in modo ordinato creando situazioni di vantaggio partendo dal fondamentale del pick and roll, svolto ripetutamente, con la Segafredo che impiega qualche minuto a contrastarlo. Nonostante l’uscita di Tagliamento per infortunio, Moncalieri produce maggiore gioco, ideando alcune buone azioni che vengono finalizzate con dei tiri da tre (33% a fine quarto, contro lo zero della Segafredo): le padrone di casa chiudono avanti il primo parziale con il punteggio di 16-12.

Nel secondo quarto la Segafredo parte meglio e riesce a riassorbire parte del distacco per poi riportarsi avanti grazie ad una tripla di Zandalasini, importante per spezzare il rapporto con la linea lontana piuttosto difficoltoso questa sera. La stessa numero 24 si carica sulle spalle la squadra con otto punti consecutivi realizzati portando la Virtus al massimo vantaggio sul +6 a metà secondo parziale. In una partita molto fisica sono le bianconere ad avere spesso ragione delle palle sporche e vaganti, da cui nascono punti importanti per il vantaggio, di cui Andrè si fa principale raccoglitrice. All’intervallo la Segafredo ha ribaltato la situazione iniziale, andando negli spogliatoi sul punteggio di 31-43 pur avaendo avuto per larghi tratti di gara, basse percentuali.

Rientro in partita decisamente aggressivo della Virtus, che n poco meno di 3′ minuti si ritrova in bonus, contro gli zero falli commessi da Akronos che rosicchia qualche punto, senza però rappresentare una reale minaccia. Il tentativo di difesa a zona di Moncalieri sul finire del parziale prova a cogliere di sorpresa le V nere, ma prima Del Pero e poi Pasa scardinano la difesa gialloblu. Con ordine, soprattutto in fase offensiva dove la zona 1-3-1 di Akronos ha bisogno di un attacco paziente e giro palla, consente alla Segafredo di chiudere aventi 44-64.

L’ultimo parziale, di assoluto controllo prevede il risparmio di energie e di evitare infortuni con la rotazione degli elementi sul parquet.

Il tabellino di Akronos Tech Moncalieri - Virtus Segafredo Bologna 56 - 88 (16-12, 31-43, 44-64, 56-88)

AKRONOS TECH MONCALIERI: Tagliamento* 3 (0/2, 1/3), Landi, Sklepowicz 3 (1/2, 0/2), Reggiani* 2 (1/4, 0/1), Landi, Katshitshi* 4 (1/6 da 2), Westbeld* 23 (7/11, 2/4), Mitchell* 17 (4/13, 1/2), Salvini 2 (1/2 da 2), Nicora, Jakpa, Giacomelli 2 (1/2 da 2) Allenatore: Spanu M. Tiri da 2: 16/46 -

Tiri da 3: 4/14 - Tiri Liberi: 12/16 - Rimbalzi: 33 13+20 (Westbeld 11) - Assist: 12 (Westbeld 3) - Palle Recuperate: 8 (Mitchell 4) - Palle Perse: 22 (Squadra 6)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero 5 (1/2, 1/3), Pasa* 11 (3/5, 1/2), Rupert* 8 (4/6, 0/2), Barberis 8 (1/1, 2/2), Dojkic NE, Andre' 16 (5/7 da 2), Zandalasini* 11 (2/5, 2/4), Orsili 14 (5/6, 1/1), Parker* 4 (1/3 da 2), Laksa* 11 (3/5, 1/5), Cinili NE Allenatore: Ticchi G.

Tiri da 2: 25/40 - Tiri da 3: 8/19 - Tiri Liberi: 14/17 - Rimbalzi: 34 7+27 (Rupert 6) - Assist: 12 (Del Pero 4) - Palle Recuperate: 9 (Pasa 2) - Palle Perse: 17 (Squadra 2) Arbitri: Martellosio M., Ferrara C., Ugolini E.