Virtus Bologna femminile, ecco il calendario della Finale Scudetto

Finalmente si parte. Giovedì 28 aprile inizierà ufficialmente la Finale Scudetto della Techfind Serie A1 di basket femminile. All'atto finale della stagione si sfideranno, come già per l'assegnazione della Coppa Italia, il Famila Wuber Schio e la Virtus Segafredo Bologna. Una sifda, visti i precedenti in stagione, che promette già grandi emozioni.

La serie, che designerà l'erede della Umana Reyer Venezia e che assegnerà il 92° Scudetto della Storia, si disputerà al meglio delle 5 partite, con le prime due in programma al PalaRomare di Schio, Gara 3 ed eventuale Gara 4 al PalaDozza di Bologna per poi tornare eventualmente al PalaRomare se dovesse essere necessaria Gara 5.



Di seguito le date e gli orari della serie Scudetto tra Famila Schio e Virtus Bologna: