Passo indietro per la Virtus Bologna, Costa Masnaga vince 63-82

Colpaccio per la Limonta Costa Masnaga che batte 63-82 a domicilio la Virtus Segafredo Bologna trascinata da un'egregia Spreafico, 27 punti all'attivo, e da una prestazione completa di Villa, 14 punti con 7 rimbalzi e 5 assist; Bologna paga forse un po' di fatica e non bastano alle emiliane i 19 punti di Sagerer e 14 di Zandalasini nello score di casa.

La partita - Parte subito forte Costa Masnaga che al termine del primo quarto è avanti di +3, 24-27 il parziale. Nella seconda frazione guidate da una Sprafico in stato di grazie le ragazze di Coach Seletti allungano il vantaggio vincendo la frazione 17-22 e andando al riposo lungo sul 41-49.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga le ospiti danno lo strappo decisivo allargando il solco del vantaggio a +16. Al minuto 30 il tabellone della Segafredo Arena recita Bologna 49, Costa Masnaga 65.

Il quarto finale serve solo a cesellare il punteggio. Finisce 63-82 per il Limonta Costa Masnaga ma, come detto, per la ragazze di Lino Lardo le attenuanti sono ampie.

Il tabellino ufficiale di Virtus Segafredo Bologna - Limonta Costa Masnaga 63 - 82 (24-27, 41-49, 49-65, 63-82)



VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Sagerer* 19 (6/10, 2/6), Pasa* 9 (3/6, 1/4), Tassinari, Ciavarella NE, Tava, Migani NE, Barberis* 4 (1/2, 0/1), Dojkic NE, Battisodo 11 (1/3, 3/4), Turner* 6 (3/3 da 2), Zandalasini* 14 (4/10, 1/6), Cinili NE Allenatore: Lardo L.



Tiri da 2: 18/36 - Tiri da 3: 7/30 - Tiri Liberi: 6/10 - Rimbalzi: 33 11+22 (Turner 9) - Assist: 15 (Zandalasini 10) - Palle Recuperate: 9 (Zandalasini 3) - Palle Perse: 13 (Sagerer 4)



LIMONTA COSTA MASNAGA: Spreafico* 29 (3/6, 7/10), Villa 2 (1/3, 0/2), Villa* 14 (5/13, 0/2), Osazuwa NE, Caloro 2 (1/2 da 2), Balossi NE, Jablonowski* 15 (5/8, 1/4), Allievi* 4 (2/5, 0/1), Vaughn* 9 (3/5 da 2), Burkholder 7 (1/3, 1/2) Allenatore: Seletti P.



Tiri da 2: 21/45 - Tiri da 3: 9/21 - Tiri Liberi: 13/15 - Rimbalzi: 45 14+31 (Jablonowski 12) - Assist: 19 (Villa 5) - Palle Recuperate: 9 (Spreafico 2) - Palle Perse: 13 (Spreafico 4)



Arbitri: Nuara S., Mottola C., Forni M.