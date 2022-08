Serie A1 femminile, Coach Mendez lascia la Virtus Bologna

La Virtus Segafredo Bologna comunica che l’Head Coach della squadra femminile Miguel Méndez ha richiesto, per motivi personali che lo obbligano a tornare in Spagna, di essere sollevato dall’incarico che lo legava per le prossime due stagioni al Club.

La Società, con dispiacere, ha accettato la richiesta dell’allenatore.

Contestualmente lasciano Bologna anche i due assistenti di Coach Mendez, Luis Ignacio Martinez Rey e Giustino Altobelli.