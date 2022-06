Serie A1 femminile, colpo della Virtus Bologna: dal Famila Schio arriva Kitija Laksa

La Virtus Segafredo Bologna comunica in una nota di stampa di aver raggiunto l'accordo per usufruire delle prestazioni sportive di Kitija Laksa. L'accordo tra il club felsineo e l'atleta lettone è valido fino al 30 giugno 2024.

Kitija Laksa è nata a Riga il 21 maggio 1996, Guardia di 182cm. Laksa è rimasta fino alla stagione 2020-2021 nella sua città natale, a Riga, dove ha militato, oltre che nel campionato nazionale, anche in Eurolega.

Nella sua ultima stagione in Lettonia ha chiuso con quasi 13 punti di media ed il 40% da tre punti. Nel finale di stagione il passaggio in Turchia, al Kayseri, in EuroCup.

Nella passata stagione il suo approdo in Italia, al Famila Schio, con cui ha vinto uno scudetto e una Coppa Italia, oltre a disputare l’Eurolega, chiusa con 14 punti di media e il 44% da tre punti.

Oltre alle vittorie con Schio, Laksa è stata anche la prima giocatrice a vincere il titolo di MVP delle tre competizioni in palio in Italia (Campionato, Coppa Italia e Supercoppa). In pianta stabile con la maglia della Nazionale lettone, Laksa ha disputato i Mondiali del 2018 e tre edizioni degli Europei.

"Virtus Segafredo Bologna - si legge in chiusura della nota di stampa - dà il benvenuto ufficiale a Kitija Laksa nella grande famiglia bianconera"