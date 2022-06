Serie A1 femminile, ancora un colpo targato Virtus Bologna: ecco Iliana Rupert

La Virtus Segafredo Bologna comunica in una nota di stampa di aver raggiunto l'accordo per assicurarsi le prestazioni sportive di Iliana Rupert. L'accordo sarà in essere fino al 30 giugno 2024.

Iliana Rupert ala grande-centro di 193 cm è nata il 12 luglio 2001 a Sevres comune francese situato nel dipartimento dell'Hauts-de-Seine nella regione dell'Île-de-France.

La nuova atleta della Virtus Segafredo Bologna è cresciuta nel Centre Federal dove ha militato fino al 2018, per poi vestire la maglia del Bourges. Nella stagione appena conclusa, coronata dal titolo di Campione di Francia, ha chiuso con 13.5 punti di media e 7 rimbalzi a partita. Cifre che le sono valse il titolo di MVP del campionato.

Sempre con il Bourges nella passata stagione ha vinto l’EuroCup, in finale contro la Reyer Venezia, assicurandosi anche la palma di MVP della competizione chiusa con 14.7 punti e 7.1 rimbalzi di media a partita (25 punti e 8 rimbalzi in finale).

La Rupert nonostante la giovanissima età ha già una importante esperienza con la Nazionale francese con la quale ha vinto due medaglie d’argento ad Eurobasket 2019 e 2021 ed una medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi di Tokyo.

"La Virtus Segafredo Bologna - conclude la nota di stampa - dà il benvenuto ufficiale a Iliana Rupert nella grande famiglia bianconera"