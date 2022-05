Virtus Bologna-Famila Schio, ingresso gratuito al PalaDozza per Gara 4 della finale Scudetto

Dopo la vittoria in gara 3 di finale scudetto contro il Famila Schio, davanti ad oltre 2200 tifosi bianconeri al Paladozza, la Virtus Segafredo Bologna femminile non vuole fermarsi e chiama a raccolta tutti i propri sostenitori.

Per gara 4 di finale, in programma oggi, giovedì 5 maggio palla a due alle ore 20.30 al Paladozza, Virtus Segafredo Bologna comunica che "l’ingresso sarà gratuito in tutti i settori fino ad esaurimento posti. Il parterre sarà escluso perché sarà riservato agli ospiti della Società e a coloro che hanno acquistato il biglietto in parterre in occasione di gara3, i quali verranno contattati direttamente dalla Società stessa. Per i tifosi della squadra ospite sarà riservata parte della gradinata Nannetti".

Non sarà necessario acquistare alcun tipo di biglietto. L’ingresso all’impianto sarà consentito dalle ore 19.15.