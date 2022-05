Serie A1 femminile, il Famila Schio è Campione d'Italia: battuta la Virtus Bologna 69-84

Il Famila Wuber Schio supera la Virtus Segafredo Bologna per 69-84, in gara 4 delle Finali Scudetto della Techfind Serie A1 di Basket femminile, e si laurea Campione d’Italia per l’undicesima volta nella sua storia.



E' stata una serie bellissima quella tra le scledensi e le virtussine; una serie, terminata 3-1, nella quale le compagini in gioco hanno dato vita ad un vero e proprio spettacolo sul campo, accompagnato da quello, altrettanto suggestivo, sugli spalti del PalaDozza e del PalaRomare.

MVP delle Finali Scudetto è stata eletta Kitija Laksa, autentica mattatrice della stagione del Famila Wuber Schio in questa stagione. L’unica cestista nella storia a conquistare tutti i titoli di MVP (Supercoppa, Coppa Italia e Finali Scudetto).

La partita - Primi 5′ di gara equilibrati, Gruda fa la voce grossa sotto le plance mentre la Virtus risponde con Dojkic che dall’arco punisce le sue avverarie (11-11), Schio prova a piazzare il primo vero strappo della gara, con protagoniste la pivot francese e Laksa, mentre la Segafredo si affida alle triple della play croata che riporta a -4 le sue compagne (14-18). Altro break delle avversarie, la Virtus fatica a tenere in difesa e i primi 10′ di gioco si chiudono sul punteggio di 16 a 24.

Secondo quarto complicato per le V Nere di Coach Gianolla che faticano a contenere l’energia e la fisicità ospite, Sottana e compagne toccano il +19 prima che Zandalasini possa penetrare in area ed appoggiare a rete (31-48), Gruda fa 2/2 ai liberi e il primo tempo si chiude sul parziale di 31 a 50.

Nel terzo quarto la Segafredo prova a pareggiare la fisicità ospite senza però riuscire a ricucire lo svantaggio accumulato in precedenza, Sottana mette la tripla e la Virtus sprofonda a -24, ma nonostante tutto il pubblico di fede bianconera continua a sostere le ragazze di Coach Gianolla protagoniste di una storica cavalcata che verrà ricordata negli anni a venire, tripla di Barberis due giri in lunetta per parte fissano il puteggio sul 49 a 71 dopo 30′ di sfida.

La Virtus prova a tenere vive le speranze di rimonta con Dojkic e Zandalasini, le azioni delle virtussine trovano l’ovazione del pubblico ma ormai le speranze di andare a Gara-5 sono ridotte al lumicino, Schio tiene a distanza le ragazze di Coach Gianolla, Laksa e Gruda continuano a trovare vita facile da tre punti e lo Scudetto numero 11 è sempre più vicino.

Non c’è più tempo, al Paladozza, davanti ad una grande cornice di pubblico trionfa Schio, solo applausi per la Virtus Segafredo Bologna femminile, capace di portare la corazzata veneta a Gara-4 dopo aver conquistato per la prima volta nella sua storia la finale Scudetto.

Il tabellino di Virtus Segafredo Bologna - Famila Wuber Schio 69 - 84 (16-24, 31-50, 49-71, 69-84)



VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Sagerer, Pasa* 11 (2/4, 1/2), Tassinari NE, Ciavarella NE, Barberis 10 (1/2, 2/5), Dojkic* 26 (6/8, 2/7), Battisodo 2 (0/2, 0/2), Turner* 4 (2/5 da 2), Zandalasini* 13 (5/8, 1/4), Cinili* 3 (0/5, 1/5)

Allenatore: Gianolla A.



Tiri da 2: 16/34 - Tiri da 3: 7/27 - Tiri Liberi: 16/20 - Rimbalzi: 31 8+23 (Turner 8) - Assist: 15 (Dojkic 3) - Palle Recuperate: 9 (Dojkic 4) - Palle Perse: 11 (Zandalasini 3)



FAMILA WUBER SCHIO: De Shields 6 (1/5, 1/2), Del Pero NE, Sottana 12 (1/2, 2/6), Gruda* 22 (9/12 da 2), Verona*, Crippa* 7 (2/3, 1/4), Andre' 6 (2/7 da 2), Dotto 2 (1/3 da 2), Keys* 8 (4/5, 0/2), Laksa* 21 (2/3, 5/11), Collier NE, Mutterle NE Allenatore: Dikaioulakos G.



Tiri da 2: 22/40 - Tiri da 3: 9/27 - Tiri Liberi: 13/15 - Rimbalzi: 43 12+31 (Gruda 9) - Assist: 18 (Sottana 5) - Palle Recuperate: 7 (Gruda 2) - Palle Perse: 15 (Sottana 4)



Arbitri: Valleriani D., Barbiero M., Nuara S.