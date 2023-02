Serie A1 femminile, la Virtus Bologna si aggiudica il derby con Faenza

Ventunesima giornata del Campionato di Serie A1 di basket femminile per la Virtus Segafredo Bologna che ospita la E-Work Faenza nel derby Emiliano-romagnolo. Finisce con un netto 67-54 per le ragazze di Coach Ticchi che centrano cosi la vittoria numero 19, su 21 match, in stagione.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita ostica, fisica - commenta Coach Ticchi - proprio come è nelle caratteristiche di Coach Ballardini che riesce a trasmettere sempre quella marcia in più alle sue squadre".

E ancora: "Noi con qualche defezione abbiamo fatto fatica a trovare il ritmo quindi abbiamo deciso di puntare Kunaiyi al centro dell’area e quando lei ha iniziato ad avere problemi di falli abbiamo congelato la partita".

"Il morale alto ci da tanta fiducia e uno spirito alto - conclude il Coach della Virtus - Mercoledì faremo sicuramente molta fatica ma puntiamo a recuperare le nostre defezioni, perché al completo possiamo competere anche fuori casa in partite difficili".

La partita - Avvio a rilento per entrambe le squadre che sprecano tanto, ma tenendo la gara in equilibrio. E’ Faenza la prima a rompere l’empasse, con un parziale di 4-0 che le permette di passare in vantaggio sul 9-11 dopo 6′ minuti di gioco: per la Virtus grossa fatica nel trovare azioni offensive fluide con la palla molto statica. Il primo parziale si chiude con le ospiti in vantaggio 14-20.

Nel secondo quarto la Virtus è caricata dall’ingresso di Orsili che offre energie e dinamismo, facendosi trovare spesso a rimbalzo e guidando le transizioni: dalle sue giocate nasce il break che permette alle bianconere di tornare avanti sul 22-20.

Faenza non resta a guardare e risponde colpo su colpo restando incollata alla partita sul 27-26 a metà partita. Parker sigla il +4 ma Faenza non molla e Baldi porta le ospiti sotto di 1 sul 32-31. Prima Andrè e poi Laksa chiudono il primo tempo sul 35-31 per le bianconere.

Il rientro dagli spogliatoi è a fortissime virtussine: 5-0 di parziale firmato Rupert e Pasa che costringono Faenza a chiamare time out sul 40-31, per registrare una difesa troppo leggera e poco concentrata. Kunaiyi sblocca Faenza segnando il suo 16 punto, riportando le romagnole a – 7, nonostante diversi errori sotto canestro: proprio la numero 3 faentina commette il suo quarto fallo ed è richiamata in campo da coach Ballardini.

La Segafredo allunga sino al 47-35 grazie ad alcune buone iniziative di Laksa, ma faticando comunque a trovare una buona fluidità di gioco, chiudendo comunque il quarto avanti sul 50-41.

Nell’ultimo quarto la Segafredo si preoccupa di continuare a dettare il proprio ritmo, prendendo sempre più vantaggio e mettendo definitivamente le mani sulla partita. Il canestro di Pasa che sancisce il 60-47 sembra mettere sotto chiave la partita a favore delle bianconere che portano a casa la partita sul 67-54

Il tabellino di Virtus Segafredo Bologna vs E-Work Faenza: 67-54. Progressione Parziali: 14 – 20; 35- 31; 50 – 41

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero, Pasa 18, Rupert 14, Barberis, Dojkic, Andrè 10, Zandalasini, Orsili, Parker 9, Laksa 6, Cinili 10 All: Ticchi

E-Work Faenza: Franceschelli 2, Kunaiyi 21, Moroni 4, Cupido 6, Policari, Georgieva, Hinriksdottir 10, Baldi 4, Egwoh, Davis 2, Campisano 5 All: Ballardini