Serie A1 femminile, il programma della preseason della Virtus Segafredo Bologna

Prende ufficialmente inizio la nuova stagione della Virtus Segafredo Bologna femminile che si radunerà oggi, lunedì 29 agosto, alla Palestra Porelli in Casa Virtus alle ore 13.30.

Primi giorni di allenamento per le V nere agli ordini del nuovo staff tecnico e atletico bianconero prima di iniziare, successivamente, la preseason con le prime partite amichevoli.

Ranghi quasi completi per la nuova esperienza di coach Mendez che avrà la possibilità di lavorare insieme alle sue giocatrici sin da subito, in vista dell’imminente pre season.

All’orizzonte infatti sono previsi diversi impegni per Zandalasiani e compagne. Giovedi 8/09 il primo impegno, contro Venezia a Rovigo previsto per le ore 19, per poi incontrare Lucca al Palatagliate, Domenica 11/09 alle ore 18. La “prima” in casa sarà sempre contro Lucca Sabato 17/09 alle ore 17, mentre Martedi 20/09 al Pala Galli andrà di scena l’amichevole contro San Giovanni Val D’Arno alle ore 19. La pre season si chiuderà al Pala Bubani di Faenza il 23 settembre alle ore 17.30.

Di seguito il programma completo: