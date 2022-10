Serie A1 femminile, la Virtus Bologna nella tana del Famila Schio

La prima super sfida della Serie A1 di basket femminile 2022-20023 va in scena domenica 16 ottobre al PalaRomare di Schio dove la Virtus Segafredo Bologna farà visita alle Campionesse d'Italia in carica del Famila Wuber Schio.

Diretta in chiaro su LBFTV e su MS Channel - canale 814 del bouquet di SKY.

Le due formazioni si sono già contese la Supercoppa Italiana 20 giorni fa, largo successo delle scledensi, ma ad organici incompleti. Ora, pur essendo ancora ad inizio stagione, entrambi gli allenatori possono contare sui roster quasi al 100%.

La sfida è molto sentita sia perché entrambe le formazioni vogliono proseguire il proprio cammino perfetto in stagione, assieme alla Umana Reyer Venezia, sia per le tante ex orange che militano ora nelle Vu Nere, Zandalasini, Cinili, Laksa, Andrè, Del Pero.

Sicuramente per la Virtus Bologna c’è una grande voglia di rivalsa dopo la finale di Supercoppa Italiana persa malamente e dimostrare così l’effettivo valore di questa squadra.

In casa orange potrebbe esserci il debutto ufficiale di Mabrey mentre Howard ha già testato il campo contro l'Allianz GEAS e contro la Basket Crema; non sarà della partita Crippa che sta ancora smaltendo l’infortunio patito all’Opening Day.

In casa bianconera, invece, è arrivata in settimana la francese Rupert, reduce dal Mondiale australiano con la nazionale di Francia mentre coach Ticchi ha tenuto a riposo nell’ultima partita Barberis, Andrè e Dojkic.

Palla a due alle ore 19.30, arbitri dell’incontro: Giacomo Dori di Mirano (VE) Irene Frosolini di Grosseto (GR) Francesco Cassina di Desio (MB). Biglietti della partita su vivaticket.it