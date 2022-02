Serie A1 femminile, la Virtus Bologna passa a Sassari: sconfitta la Dinamo 91-95

Squadra in casa

Squadra in casa Sassari Femminile

Dopo quasi un mese di stop la Virtus Segafredo Bologna torna a giocare e lo fa davvero alla grande espugnando il PalaSerradimigni di Sassari. Finisce 91-95 grazie ad una maggiore freddezza nel quarto decisivo del match.

“Complimenti a Sassari che ha fatto una partita di spessore - ha spiegato a fine gara Coach Lino Lardo - sapevamo bene che avremmo affrontato una squadra vera che gioca a pallacanestro. Noi venivamo da un mese senza partite e solo una settimana di allenamenti ed era importante riprendere il ritmo partita".

E ancora: "Sono due punti importanti, tenendo anche conto che Sassari in casa è un osso duro per tutti. Una vittoria che ci dà tanta fiducia per il futuro. La chiave? Abbiamo ritrovato Hines-Allen e con lei nell’ultimo quarto abbiamo giocato molto con la palla dentro".

La partita

La Virtus Bologna scappa subito con Djokic (9 punti nei primi 4’30”) 15-7 con Lucas in difficoltà con la caviglia (0/4 dal campo). Sassari non riesce ad arginare lo strapotere fisico nell’uno contro uno di Bologna, che sono molto aggressive sul pick-roll di Lucas con Shepard ma perdono fluidità e sicurezza. Moroni, spalleggiata da Skoric guida Sassari al parziale di 10-2. Una tripla di Tassinari sulla sirena permette a Bologna di restare avanti 21-24 al 10’

Nel secondo quarto la Dinamo fa un grande fatica ad attaccare, Bologna difende davanti sul post basso e le palle perse sono un fattore decisivo. La squadra di Lardo alza il livello della fisicità e trova più protagoniste in attacco e la forbice si allarga 25-38. Moroni pareggia a quota 38 per il parziale di 13-0 della Dinamo, fermato solo da due triple di Cinili. Allo scadere si va sul 45-47

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga Bologna grazie alla maggiore profondità del roster scappa ancora, ma Sassari non molla la presa. Sale di giri Turner (14 punti e 11 rimbalzi) che prova a limitare Shepard, ma è la Lucas la protagonista della fase con una tabellata con porta le squadre sul 70-70 all'ultimo quarto.

Nel quarto finale succede di tutto.Bologna fa male a Sassari con le penetrazioni al ferro, Skoric tiene in gara le sue compagne ed in parallelo la Tassinari ingaggia un duello all’ultimo colpo per fermare Lucas, ma è la rientrante Hines-Allen a sparigliare il match con 2 triple.

Sassari entra negli ultimi 5 minuti di gioco in vantaggio, il match va avanti punto a punto e si gioca sui dettagli. Le punte di diamante di Bologna sembrano fare la differenza ma Sassari resiste. Il finale è incredibile, si arriva ad 2'44'' con il Banco avanti 89-88. Ma nel momento decisivo le ragazze di Restivo non ne hanno più e la freddezza di Zandalasini ed Hines-Allen è decisiva. Finisce 91-95 e le ospiti fanno festa.

Il tabellino ufficiale di Dinamo Sassari-Virtus Segafredo Bologna 91-95. Progressione ParzialI: 21-24, 45-47, 70-70

Dinamo SassariOrazzo 6, Moroni 10, Skoric 16, Shepard 27, Lucas 29, Dell’Olio, Arioli, Patanè, Mitreva, Kaleva, Scanu, Pertile 2. Coach Restivo

Virtus Segafredo Bologna : Hines-Allen 19, Pasa 4, Tassinari 8, Ciavarella, Tava, Dojkic 12, Battisodo 7, Turner 19, Zandalasini 16, Cinili 10. Coach Lardo