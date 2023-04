Serie A1, in un PalaDozza sold out il Famila supera la Virtus in gara 1 della Finale Scudetto

Il Famila Wuber Schio sconfigge di misura la Virtus Segafredo Bologna, 84-86, al termine di una sfida estremamente equilibrata e si aggiudica gara 1 delle Finali Scudetto della Techfind Serie A1

A Bologna è andato in scena uno spettacolo stupendo davanti a una cornice di pubblico meravigliosa, i 5337 spettatori che hanno gremito un PalaDozza pieno di passione e hanno segnato il record assoluto di sempre per presenze a una partita del campionato italiano di pallacanestro femminile.

La partita - Inizio forte delle ospiti che trovano il canestro con Bestagno da pochi centimetri ma il canestro di Laksa, che subisce anche fallo, porta i giochi in parità: il successivo libero sancisce il primo vantaggio bianconero. Ancora la numero trentatré colpisce dall’arco, ma Schio risponde subito con Mabrey.

Schio allunga sul 7-10, ma Dojkic risponde con una tripla che pareggia il punteggio dopo 5′ minuti esatti di partita: i tiri liberi di Laksa riportano la Segafredo sotto di una lunghezza in un match combattutissimo dopo il canestro delle Oranges. In poco più di un minuto Schio allunga portandosi sul 14-23 con un parziale importante di 7-0, a firma Keyes e Howard: è Parker a sbloccare la Segafredo dopo qualche minuto di torpore con un bel appoggio al vetro. La Segafredo si riavvicina in chiusura ma Schio chiude avanti 23-27 il primo parziale.

Nel secondo parziale è Parker la principale minaccia per Schio perché colpisce in tanti modi diversi, sia da dentro l’area che da oltre l’arco, riportando la Segafredo in parità con 6 punti consecutivi, gli unici delle bianconere in questo parziale. Ancora Parker a ferire la difesa orange che fatica a contenerla. A poco più di 4′ minuti dal termine le due squadre si ritrovano di nuovo in parità, a rispondersi colpo su colpo sul punteggio di 35-34.

L’antisportivo fischiato a Mabrey manda Barberis in lunetta che dalla linea della carità segna 2/2 per il momentaneo 37-36 della Segafredo: Howard in lunetta, dall’altra parte, replica e segna due liberi che riportano Schio avanti. Negli ultimi minuti del primo tempo le avversarie provano a rimettere testa in avanti portandosi sul +4, ma proprio quando scatta l’ultimo minuto di gioco Zandalasini fa 1/2 dalla lunetta, conquista il rimbalzo e riporta la Segafredo a -1, 1/2 di Sottana e i primi 20′ di gioco si chiudono sul punteggio di 40 a 42 Schio.

Secondo tempo che comincia a ritmi alti con un canestro dall’area per parte che mantiene tutto in parità, prima che Mabrey colpisca prima da tre e poi da sotto in contropiede per il 5-0 di parziale per le Oranges. Zandalasini trova i suoi primi tre punti e riporta le bianconere sotto di 4. Punteggio nuovamente congelato ma il fallo subito da André le consente di andare in lunetta dove firma un 2/2 importante che riavvicina la Segafredo, per poi pareggiare a quota 51-51 l’azione successiva.

Mabrey non ci sta e da tre punisce ancora la difesa bianconera per il 53-57. Altra tripla in arretramento di Zandalsini, seguita a ruota da Dojkic che mandano in confusione Schio che perde consecutivamente due palloni e regala il vantaggio sul 62-60. I liberi di Sottana regalano nuovamente la leadership a Schio sul 62-64, ma il secondo antisportivo a Mabrey la esclude dalla partita in quest’ultimo quarto. Rupert fa 2/2 dai liberi, ma la Segafredo incorre nei 5” durante la rimessa laterale e l’ultimo possesso è ospite: le Oranges perdono il controllo del pallone e il terzo parziale finisce in parità sul punteggio di 64-64.

Parker apre l’ultimo parziale ma Howard risponde subito, mentre dall’altra parte risponde Pasa da tre, ma Howard le fa di nuovo eco da due. Ancora 71-71 pari, senza che una delle due squadre riesca a prevalere. Fallo tecnico a Keys, che permette di mettere la testa avanti alla Segafredo, che prende un minimo margine con il canestro in penetrazione di Parker. Il canestro di Pasa mette 6 lunghezze di distanza subito accorciate da Schio: Sottana dai liberi riporta le ospiti sotto di 2 lunghezze.

La tripla di Dojkic è pareggiata da Sottana: le due squadre si rispondono colpo su colpo. Con 29” secondi sul cronometro, Zandalasini fa 1/2 dalla lunetta portando la Segafredo sul punteggio di 84-82: discrepanza sul cronometro di qualche secondo e pallone in mano a Schio. Howard segna una tripla difficilissima, con l’ultimo possesso nelle mani della Segafredo con 14” secondi sul cronometro. Il tiro di Parker viene sputato dal ferro e Schio beneficia della rimessa dal fondo con 4” secondi sul cronometro. Sottana fa 1/2 dai liberi e Schio si porta avanti di due punti: il punteggio finale recita 84-86 per il Famila Wuber Schio.

Il tabellino di Virtus Segafredo Bologna - Famila Wuber Schio 84 - 86 (23-27, 40-42, 64-64, 84-86) - SERIE SCUDETTO 0-1

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero, Pasa 5 (1/3, 1/2), Rupert* 10 (2/6 da 3), Barberis 2 (0/1 da 3), Dojkic* 15 (2/6, 3/6), Andre'* 4 (1/4 da 2), Zandalasini* 19 (3/5, 3/8), Orsili NE, Parker 18 (7/11, 1/1), Laksa* 11 (1/5, 1/4), Cinili Allenatore: Ticchi G.

Tiri da 2: 15/34 - Tiri da 3: 11/28 - Tiri Liberi: 21/26 - Rimbalzi: 37 8+29 (Parker 10) - Assist: 11 (Dojkic 3) - Palle Recuperate: 4 (Pasa 2) - Palle Perse: 14 (Dojkic 3)

FAMILA WUBER SCHIO: Mabrey* 15 (2/7, 3/5), Bestagno* 12 (3/5, 1/3), Mestdagh, Sottana 16 (2/5, 2/5), Verona C.* 11 (2/5, 1/2), Howard* 20 (4/6, 3/6), Sventoraite 4 (2/4 da 2), Mutterle NE, Crippa, Keys* 8 (1/7, 2/2), Penna NE Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 16/41 - Tiri da 3: 12/24 - Tiri Liberi: 18/24 - Rimbalzi: 39 9+30 (Howard 9) - Assist: 19 (Howard 5) - Palle Recuperate: 8 (Crippa 2) - Palle Perse: 11 (Verona 3)

Arbitri: Radaelli R., Wassermann S., Bertuccioli N.