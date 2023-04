Serie A1, la Virtus Bologna porta a casa il primo atto dei quarti di finale playoff

Al PalaDozza è di scena gara 1 dei quarti di finale Playoff Scudetto con la Virtus Segafredo Bologna femminile che accoglie tra le mura domestiche la Parking Graf Crema, una delle più sorprendenti realtà di questa fase della stagione. Indisponibili Pasa e Cinili.

La partita - Partenza aggressiva da parte di Crema, riferisce l'Ufficio Stampa della Virtus Bologna, che riesce a trovare subito un allungo sul 1-6 poi ammortizzato da Laksa con due triple. La Segafredo sfrutta il centro dell’area dove trae vantaggio dai centimetri di Rupert e Andrè, ma altrettanto fa Crema tenendo la partita sul filo dell’equilibrio. Le due squadre continuano a rispondersi, colpo su colpo, sino alla fine del primo quarto trascinate rispettivamente da Rupert per le bianconere e da Dickey per le biancoazzurre: il primo parziale termina con il vantaggio della Segafredo sul 24-19.

Nel secondo parziale la Segafredo parte meglio e dopo 3′ minuti di gioco è avanti sul punteggio di 32-24 grazie anche ad una ottima presenza sotto canestro di Parker su entrambi i fronti, coadiuvata da una Rupert da 13 punti. Crema si affida alle giocate di Dickey imbeccata da D’Alie, sempre molto attiva nel cercare la compagna meglio posizionata. A 3′ minuti dal termine la Segafredo guida il match sul punteggio di 41-30: è sempre Parker a rappresentare il pericolo maggiore in fase offensiva, spesso lasciata nelle condizioni di giocare 1v1 che capitalizza. Crema però resta concentrata e riesce ricucire il distacco con Conte che da tre riporta le biancoblu sotto di 4: con il canestro di Kaba allo scadere, le ospiti chiudono il primo tempo che la Segafredo conduce, sul 45-42.

Cambio di passo per la Segafredo nel secondo tempo con Rupert che mette a referto 5 punti consecutivi a cui fa seguito Laksa con una palla rubata per il più facile degli appoggi in contropiede: Crema è costretta al time out sul 52-42. Parziale aperto di 7-0 per le bianconere che chiudono la via del canestro alle cremasche non ancora capaci di trovare il fondo della retina in questo secondo tempo. Kaba sblocca le biancoazzurre dopo 5′ minuti di digiuno sul punteggio di 54-44: ancora Rupert a colpire da tre per il suo ventunesimo punto personale e il +13 bianconero. Ulteriore allungo della Segafredo che riesce a far valere la maggior fisicità sotto canestro e mantenere il vantaggio sul +16: con la tripla di Del Pero termina anche il terzo parziale sul punteggio di 72-53.

Ultimo parziale che vede ancora la Segafredo ampiamente in vantaggio, in controllo della partita. Rupert e Parker, binomio vincente in questo match, rappresentano i problemi principali per D’Alie e compagne che però non demordono e intavolano una timida risposta che consente loro di accorciare sul -13 a 4′ minuti dal termine. La tripla di Dojkic restituisce linfa vitale alla Segafredo da oltre l’arco dopo le buone percentuali del terzo parziale. Crema non riesce più a rientrare, la Segafredo controlla la gara fino alle battute conclusive e davanti al proprio pubblico le V Nere di Coach Ticchi conquistano Gara-1 dei quarti di finale, al Paladozza finisce 95 a 70.

Il tabellino di Virtus Segafredo Bologna femminile-Parking Graf Crema 95 – 70. Parziali: 24 – 19; 45 – 42; 72-53

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero 3, Pasa ne, Rupert 35, Barberis 2, Dojkic 7, Andrè 5, Zandalasini 2, Orsili 2, Parker 18, Laksa 17, Cinili ne. All: Ticchi

Parking Graf Crema: D’Alie 12, Melchiori 8, Nori 2, Conte 16, Kaba 13, Capoferri ne, Caccialanza ne, Severgnini ne,Rizzi ne, Pappalardo ne, Dickey 9, Meresz 10. All: Piazza

Arbitri: De Biase, Morasutti, Miniati