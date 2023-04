Serie A1 femminile, la Virtus Bologna conquista la finale Scudetto

Con una grandissima prova corale, fatta di fatica, intensità e coraggio la Virtus Segafredo Bologna supera al PalaNat l'Allianz Geas Sesto San Giovanni, 67-75. Questo però è solo il dato statistico, il dato sostanziale è che le ragazze di Coach Ticchi vincono gare 2 della semifinale scudetto e per la seconda volta consecutiva si giocheranno l'atto conclusivo del Campionato di Serie A1 di basket femminile.

Per conoscere l'avversaria occorrerà attendere l'esito di gara 3 tra Famila Schio e Reyer Venezia in programma lunedì 25 aprile.

LA CRONACA - Avvio a rilento per le due squadre, che impiegano qualche minuto a trovare la necessaria fluidità di gioco: è Geas che trova per prima alcune soluzioni offensive individuali mentre la Virtus si affida molto di più ad un gioco corale. Dopo 4′ minuti le padrone di casa sono avanti per 10-6: dopo il time-out chiamato da Coach Ticchi la Virtus sigla un parziale di 5-0 ad opera di Zandalasini, poi ridotto dalla tripla di Gorini e dalla penetrazione di Moore.

Gara che va in crescendo sul piano della fisicità, con tanti scontri al limite e Parker che diventa la principale terminale offensiva: il primo quarto termina sul punteggio di 23-21. Secondo parziale che si apre con una tripla di Laksa e il canestro di Pasa in penetrazione che vale il 25 – 28, costringe coach Zanotti a chiamare un minuto di sospensione. Altro parziale di 0-4 da parte della Segafredo interrotto da Dotto che per due volte brucia la retina per il 32 pari.

La tripla in arretramento di Zandalasini concede un nuovo vantaggio alle bianconere che riescono a costruire un piccolo cuscinetto di quattro lunghezze sul punteggio di 34-38. Dojkic in penetrazione ne aggiunge altri due, ma Gorini le risponde subito con un jumper dalla media: 36-42 con ancora 2′ minuti sul cronometro.

All’intervallo il tabellone segna 38-44 in favore della Virtus Segafredo Bologna. Secondo tempo che si apre con un canestro dalla media di Zandalasini e con una tripla di Laksa che valgono il 38-49 dopo 3′ minuti. Geas fatica a contenere il movimento palla veloce della Segafredo che è brava a muovere dentro e fuori il pallone e sfrutta diversi viaggi in lunetta tirando con oltre il 75% dalla linea della carità.

La Segafredo firma un parziale di 2-13 in questo terzo periodo portandosi in vantaggio sul 40-57 che costringe Geas al time out. Geas si sblocca con i canestri di Trucco sia dalla media che da oltre l’arco, ma Laksa ancora una volta colpisce da tre e non permette il rientro alle lombarde.

Ancora una volta la Segafredo chiude avanti il terzo parziale sul punteggio di 45-64. Ultimo quarto che comincia con le polveri bagnate da entrambe le parti dove Geas è costretta ad aggredire subito subito riuscendoci inizialmente per poi subire gli attacchi bianconeri. Geas riesce però a trovare continuità in attacco nella seconda metà del parziale riportandosi a -8 con 1′ minuto da giocare sul cronometro. La Segafredo difende e non permette alle padrone di casa di tornare a contatto.

Vince la Virtus si aggiudica la finale in attesa di conoscere chi la spunterà in Gara-3 tra Venezia e Schio.

IL TABELLINO - Allianz Geas S. San Giovanni vs Virtus Segafredo Bologna: 67 – 75 (1Q 23 – 21; 2Q 38 – 44; 3Q 45 – 64)

Allianz Geas S. San Giovanni: Dotto 4, Moore 24, Arturi 2, Gorini 15, Resemini n.e, Bestagno 2, Tava, Trucco 7, Panzera 5, Ramon n.e, Holmes 8. Coach: Zanotti

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero, Pasa 7, Rupert 5, Barberis, Dojkic 7, Andrè 7, Zandalasini 16, Orsili n.e, Parker 12, Laksa 21, Cinili n.e. Coach: Ticchi