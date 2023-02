Serie A1 femminile, la Virtus Bologna porta a casa un’altra vittoria al Paladozza: battuta Moncalieri

Squadra in casa

Squadra in casa Virtus Bologna Femminile

Per la diciannovesima giornata della Serie A1 di basket femminile, al Paladozza, si affrontano la Virtus Segafredo Bologna e L'Akronos Tech Moncalieri. Finisce con un chiaro 69-46, risultato che consente alle ragazze di Coach Ticchi alla vittoria numero 17 in stagione. Ora due settimane di riposo per la pausa delle Nazionali che vedranno impegnate sette atlete della Segafredo.

La partita - Nonostante la palla a due vinta dalle bianconere, le due squadre faticano a produrre azioni pericolose tanto che il primo canestro lo segna Moncalieri con Jakpa dopo 3′ minuti di gioco. A sbloccare le V nere ci pensa Dojkic con un piazzato dalla lunetta che porta la partita sul 2-2 dopo 5′: match che fatica a decollare per le imprecisioni delle due squadre.

Laksa riesce ad aumentare il bottino bianconero con una tripla che stabilisce il 7-4 mentre Moncalieri risponde con Reggiani da due punti per il 9-6: una volta sbloccatasi la numero trentarè bianconera la Segafredo trova ritmo e continuità in attacco allungando sul 16-6. Il parziale di chiude con una tripla di Zandalasini sul 21-10.

In avvio di parziale la Segafredo concede solo due punti, segnandone 7 e portandosi quindi sul 29-14. Moncalieri fatica tantissimo in fase offensiva producendo solo 6 punti nel quarto, sprecando tantissimo al tiro e la Segafredo ne approfitta in contropiede, allungando sul 33-16 con cui si chiude il primo tempo.

Nella seconda metà di partita la difficoltà per le due squadre di segnare permane, con la sola Moncalieri a trovare il fondo della retina dopo 3′ minuti con Mitchell che prima realizza due liberi e poi sigla una tripla dall’angolo per il 33-22 che vale il -10 per Moncalieri.

La Segafredo si affida ancora una volta a Zandalasini per sbloccarsi con la tripla che vale il 37-24: le bianconere provano a dare fluidità alla propria manovra ma faticano contro una Moncalieri che dove non arriva con l’organizzazione, arriva con il fisico e una difesa rude.

Con ancora 3′ minuti sul cronometro, la Virtus ritrova un abbondante margine di vantaggio sul 46-26 dopo che Moncalieri era riuscita a ricucire in parte il distacco in un momento di particolare spinta per le gialloblu.

Sull’onda di Mitchell Moncalieri aveva trovato fluidità in fase offensiva, ma calata l’intensità della numero 15, le ospiti hanno faticato a trovare la via del canestro: il punteggio alla fine del terzo quarto recita 55-28.

Anche nell’ultimo parziale, con la Segafredo in completa gestione, il divario rimane ampio tra le due squadre, con le bianconere a dettare i ritmi di gioco, con rapidi scambi di palla. Non c’è più storia, e la Virtus Segafredo conquista la vittoria,

Il tabellino di Virtus Segafredo Bologna-Akronos Libertas Moncalieri 69-46. Progressione parziali: 21–10; 33–16; 55–28

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero 3, Pasa 8, Rupert ne, Barberis 7, Dojkic 16, Andrè 6, Zandalasini 12, Orsili 5, Laksa 10, Cinili 2. All: Ticchi

Akronos Tech Moncalieri: Cherubini 3, Landi 9, Reggiani 4, Sklepowicz 4, Landi ne, Katshitshi 2, Westebeld 6, Mitchell 14, Slavini, Trehub, Nicora, Jakpa 4. All: Spanu