Serie A1, la Virtus Bologna femminile si aggiudica il super match contro Ragusa

Nel match clou della 23° Giornata del Campionato di Serie A1 di basket femminile la Virtus Segafredo Bologna supera la Passalacqua Ragusa, 82-65. A decidere la partita l'ultimo quarto da 27-11 delle emiliane, che fanno riposare Dojkic e mandano sei giocatrici in doppia cifra, con Andrè top scorer a quota 14, così come Parker.

Per Ragusa 17 della USA Hampton e 15 per la lunga Anigwe, nella serata del rientro di Vitola (7 punti dalla panchina).

"Vittorie come queste aiutano a trovare continuità - dichiara a fine partita Coach Ticchi - Sono partite importanti, contro una squadra ostica che insieme a Schio è stata capace di batterci nel girone d’andata. Venti assist di squadra è una statistica che indica la qualità del nostro gioco: le ragazze si cercano e giocano insieme e questo è sintomo di una squadra in salute, anche se nel terzo quarto le ragazze si sono un po’ innervosite ma ho cercato di tranquillizzarle. Oggi in alcuni tratti non abbiamo trovato la miglior concentrazione specialmente in difesa e dovremo continuare ad allenarci con intensità per trovare il meglio da ogni situazione.”

La partita - Avvio equilibrato per le due squadra che rispondono a vicenda ai rispettivi canestri mantenendo una sostanziale parità nella fase iniziale: Francesca Pasa con i suoi 7 punti è la trascinatrice delle Virtus in questa fase embrionale di partita.

A creare il primo gap è invece Iliana Rupert che con due triple consecutive porta la Segafredo sul punteggio di 19-12, costringendo Ragusa a chiamare il time-out. La Segafredo guidata ancora una volta da Pasa riesce ad allungare sul +10 prima della tripla di Vitola che accorcia il gap, senza però impensierire le bianconere, sul punteggio di 29-19 con cui si chiude il primo quarto di gioco.

Anche nel secondo parziale la Virtus continua a spingere, dettando il ritmo a cui Ragusa spesso fatica a tenere il passo: la tripla di Cinili assicura un +13 raggiunto in assoluto controllo del matcha metà del parziale sul punteggio di 36-23. Ragusa ci crede e una serie di ingenuità bianconere riportano le biancoverdi al – 6 sul 38-32: ancora Romeo riporta le siciliane ad un solo possesso di svantaggio, prima che il floater di Laksa garantisca 3 punti di vantaggio sul 42-39.

Il punteggio non cambia e le due squadre guadagnano gli spogliatoi con la Segafredo in vantaggio di 3 lunghezze. Il secondo tempo consegna alla partita una Virtus più aggressiva e concentrata rispetto a quella del secondo quarto, che concede pochissimo in difesa: l’antisportivo fischiato a Romeo permette a Pasa di andare in lunetta e portare le bianconere sul +4 sul 47-43, ammortizzato proprio da Romeo con una tripla importante.

L’elastico nel punteggio scandisce l’equilibrio del match ma una giocata difensiva di Andrè e il canestro in solitaria di Rupert riportano la Virtus in vantaggio sul punteggio di 51-48. Un finale di quarto piuttosto convulso e molto nervoso porta la Virtus a chiudere avanti anche la terza frazione sul 57-54.

La tripla di Laksa da il via all’ultima frazione con Parker subito pronta a bissare. La Segafredo cresce di intensità in questo ultimo parziale trovando più soluzioni offensive e una gestione della difesa più attenta: Parker risulta essere la principale terminale offensiva, con 10 punti in questo solo parziale, costringendo Ragusa a chiamare time-out sul 71-61.

Laksa ancora da tre per due volte amplia il margine di sicurezza, con Zandalasini che aumenta ancora il vantaggio da tre a poco dal termine. La Virtus Segafredo si impone su Ragusa con il punteggio di 84-65.

Il tabellino di Virtus Segafredo Bologna - Passalacqua Ragusa 84 - 65 (29-19, 42-39, 57-54, 84-65)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero, Pasa* 11 (2/3, 2/4), Rupert* 10 (2/4, 2/5), Barberis 4 (2/2, 0/1), Dojkic NE, Andre'* 14 (7/9 da 2), Zandalasini* 10 (2/4, 2/7), Orsili 3 (1/1 da 2), Parker 14 (4/8 da 2), Laksa* 12 (2/6, 2/5), Cinili 6 (2/4 da 3) Allenatore: Ticchi G.

Tiri da 2: 22/38 - Tiri da 3: 10/26 - Tiri Liberi: 10/13 - Rimbalzi: 39 11+28 (Rupert 10) - Assist: 21 (Zandalasini 8) - Palle Recuperate: 9 (Andre' 3) - Palle Perse: 15 (Rupert 3)

PASSALACQUA RAGUSA: Romeo* 11 (3/3, 1/4), Consolini* 2 (1/2, 0/1), Di Fine, Olodo, Dotto F. 3 (0/4, 0/2), Hampton* 17 (3/4, 2/5), Vitola 7 (1/1, 1/5), Attura 4 (1/3, 0/1), Ostarello* 6 (3/6, 0/2), Anigwe* 15 (4/9, 0/1) Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 16/32 - Tiri da 3: 4/21 - Tiri Liberi: 21/23 - Rimbalzi: 28 7+21 (Ostarello 5) - Assist: 15 (Hampton 5) - Palle Recuperate: 9 (Anigwe 3) - Palle Perse: 18 (Romeo 4) Arbitri: Nuara S., Barbiero M., Ferrara C.