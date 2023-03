Serie A1, la Virtus Bologna batte Brescia e chiude in testa la Regular Season

Ultima giornata di Regular Season per la Virtus Segafredo Bologna femminile che ospita la già retrocessa RMB Brixia Basket. Finisce con un netto 90-51, un risultato che consente di centrare la 24° vittoria su 26 match stagionali e la matematica certezza del primo posto finale in graduatoria. Una posizione decisiva in ottica playoff

La partita - Avvio deciso delle bianconere che imprimono il loro ritmo con Rupert e Del Pero che mettono subito in campo la proprie caratteristiche migliori con un gioco da tre della francese e un appoggio dell’italiana dopo palla recuperata. Brixia rientra con merito sfruttando qualche passaggio a vuoto in fase offensiva, ma subiscono in fretta in contro parziale Virtus che si appoggia alla coppia Parker-Rupert: vantaggio fissato sul 14-10 con ancora 3′ minuti sul cronometro. La Virtus blocca le vie offensive delle biancoblu che trovano solo una tripla con Pinardi in quasi 3 minuti di gioco. Il primo parziale termine 22-13 in favore della Segafredo.

Seconda ripresa con ancora la Virtus in conduzione capace di esprimere un gioco molto veloce, fatto di scambi rapidi che mettono in grandissima difficoltà la difesa ospite. La Segafredo continua a premere forte sull’acceleratore e si porta sul +11 a metà parziale: Rainis riesce a siglare fissare il 32-21 dopo oltre 4 minuti di digiuno a causa di una difesa estremamente mobile delle bianconere. In fase offensiva la squadra di Ticchi lavora di concerto mandando a referto diverse interpreti con più soluzioni e chiude avanti la prima metà sul punteggio di 40-24.



L’avvio di secondo tempo si mantiene equilibrato con Brixia che prova a rientrare ma la Virtus mantiene saldamente il controllo del match con Rupert e Andrè a fare la voce grossa sotto il ferro, controllando e gestendo i rimbalzi. Infatti nonostante i tentativi di cambio di difesa ospite, che trascorre diversi minuti a zona, Cinili e compagne riescono sempre a muovere il pallone molto velocemente e trovare le soluzioni migliori per il tiro.

A metà parziale la Virtus ha costruito il primo pesante gap con il punteggio di 52-33. Anche al terzo quarto la Segafredo è avanti, con il punteggio di 59-44. Ultimo quarto che consegna alle bianconere una partita da gestire: nonostante l’ampio margine la Segafredo continua a trovare soluzioni efficaci allungando ulteriormente sul 70-46 a metà parziale. Rupert ha anche occasione di ritoccare il proprio tabellino con una doppia doppia da 32punti e 16 rimbalzi. La Virtus Segafredo femminile chiude la stagione regolare da prima in classifica battendo Brixia con il punteggio di 90-51.

Il tabellino di Virtus Segafredo Bologna vs RMB Brixia Brescia: 90 – 51. Progressione parziali: 22 – 13; 40 – 24 ; 59 – 44

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero 9, Pasa 3, Rupert 32, Barberis 12, Dojkic, Andrè 8, Zandalasini 8, Orsili 2, Parker 16, Laksa, Cinili All: Ticchi

RMB Brixia Brescia: Tomasoni, Zanardi 12, Molnar 7, De Cristofaro 7, Tempia 6, Pinardi 3, Moreni, Scalvini, Minelli, Rainis 6, Vante 6, Baltkojiene 4 All: Zanardi