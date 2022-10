Serie A1 femminile, la Virtus Bologna cede al Famila Schio solo nel finale

Non tradisce le attese il Big Match della quarta giornata del Campionato Techfind Serie A1 di basket femminile tra Famila Wuber Schio e Virtus Segafredo Bologna. Finisce 76-71 per le Campionesse d'Italia in carica, ma la partita che va in scena al PalaRomare non solo non tradisce le attese ma mette in mostra quanto sia alto il livello del nostro campionato.

La partita - Il big match inizia con la palla a due vinta dalla Virtus che inizia bene, guidata da Dojkic. Da entrambe le parti gli attacchi risultano contratti, caratterizzando il gioco con qualche errore di troppo ma con la Segafredo che ha il merito di portare a tabellino tutte le giocatrici del quintetto iniziale, distribuendo cosi equamente i punti.

Schio non può far altro che affidarsi a Verona che produce da sola più della metà dei punti della propria squadra nel primo quarto: le padrone di casa faticano ad essere una presenza pericolosa all’interno dell’area data la scarsa precisione di Ndour e Zahui in diverse occasioni (4/24 dal campo per Schio).

E’ un 2/2 di Sottana ai liberi che da il via al secondo quarto, con le venete che iniziano forte, ma la difesa Segafredo rende difficile ogni singola conclusione costringendo le avversarie a trovare i propri punti quasi esclusivamente a gioco fermo.

A metà parziale una difesa ancora più forte, due falli in attacco e due bombe di Rupert e Del Pero sui successivi ribaltamento portano la Virtus a scavare un primo gap fatto di 6 punti. Schio non molla e ricuce il distacco portandosi a -2 con 2:30 da giocare ancore, ma i liberi di Parker riportano le bianconere a due possessi di distanza.

Dopo il canestro del -1 da parte di Penna, Dojkic ribalta il gioco e in penetrazione realizza e subisce il fallo realizzando anche il successivo tiro libero per il 33-37 con cui si chiude la prima metà di gara.

La ripresa vede Schio partire meglio e sorpassare grazie a 5 punti consecutivi di Mabrey che servono a trovare il primo vero parziale con le oranges avanti di 7. Zandalasini da la scossa alle compagne catturando il rimbalzo difensivo e poi realizzando la tripla in fase offensiva per rimontare Schio.

Le venete gestiscono il risultato, frutto di una difesa solida, portandosi sul 62-52 punteggio con cui si chiude il terzo parziale: a pesare, sin qui, sono le palle perse a sfavore della Virtus (17) che in diverse occasioni ha regalato contropiedi aperti.

L’ultimo quarto vede sempre il Famila condurre la partita mantenendo la decina di punti di vantaggio con il risultato a fisarmonica. La Segafredo però non molla e riesce a rientrare fino a portarsi a -5 a poco più di un minuto dal termine, ma gli errori di Pasa ai liberi (0/2) e la tripla di Rupert sputata dal ferro, spengono le speranze di rimonta bianconere. La partita termina cosi con il punteggio di 76-71.

Il tabellino di Famila Wuber Schio - Virtus Segafredo Bologna 76 - 71 (14-16, 33-37, 62-52, 76-71)

FAMILA WUBER SCHIO: Mabrey* 16 (4/13, 2/7), Bestagno, Mestdagh 4 (1/4, 0/2), Sottana 9 (3/5, 0/1), Verona* 18 (4/8, 2/2), Crippa NE, Keys 9 (2/4, 0/2), Penna* 2 (1/2, 0/2), Zahui Bazoukou* 4 (1/3, 0/2), Ndour Gueye* 14 (5/15, 1/3) Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 21/54 - Tiri da 3: 5/22 - Tiri Liberi: 19/25 - Rimbalzi: 47 18+29 (Ndour Gueye 16) - Assist: 17 (Mestdagh 5) - Palle Recuperate: 11 (Keys 3) - Palle Perse: 10 (Mabrey 3)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero 5 (1/1, 1/1), Pasa 7 (2/3, 1/3), Rupert 13 (1/2, 3/5), Barberis NE, Dojkic* 12 (3/6, 0/1), Andre'* 2 (1/4 da 2), Zandalasini* 12 (3/9, 2/4), Orsili, Parker* 10 (3/8, 0/2), Laksa* 10 (2/4, 2/8), Cinili NE Allenatore: Ticchi G.

Tiri da 2: 16/37 - Tiri da 3: 9/24 - Tiri Liberi: 12/15 - Rimbalzi: 44 9+35 (Parker 10) - Assist: 13 (Dojkic 7) - Palle Recuperate: 5 (Andre' 2) - Palle Perse: 20 (Parker 6)

Arbitri: Dori G., Frosolini I., Cassina F.