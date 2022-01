Serie A1 femminile, nuovo stop per la Virtus: salta il match con La Magnolia Campobasso

Nuovo rinvio per la Virtus Bologna femminile che, dopo i match con il Famila Schio ed il Fila San Martino di Lupari, deve saltare anche la gara con La Molisana Magnolia Campobasso. Il match, valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A1, era in programma al Palaselvapiana domenica 16 gennaio con palla a due alle ore 18:00.

Il rinvio dell'incontro è stato determinato da un vero e proprio focolaio, di medie dimensioni per fortuna, nel gruppo squadra della Magnolia con diverse infezioni da Sars-CoV-2 diagnosticate con l'ultimo giro di tamponi.

In una nota di stampa la società di Campobasso informa che "Salta la partita contro Virtus Segafredo Bologna a cui va un sentito ringraziamento per la sensibilità e la vicinanza dimostrata in questa, come in altre occasioni". La partita sarà riprogrammata verosimilmente per gli inizi di febbraio.