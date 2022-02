La Virtus Bologna passeggia sul parquet della Passalacqua Ragusa: 57-84 il finale

Squadra in casa

Squadra in casa Passalacqua Ragusa

La Virtus Segafredo Bologna si concede una domenica con i fiocchi andando ad espugnare, con forza ed autorevolezza, il parquet della Virtus Eirene Passalacqua Ragusa. Finisce 84 a 57 per le ragazze di Coach Lino Lardo che conducono in testa dall'inizio alla fine manando ben cinque atlete in doppia cifra.

La partita - Parte fortisismo la Virtus che nel primo quarto mette a segno il 37% del bottino complessivo, 31 punti contro i 16 di Ragusa. Di fatto il match al minuto 10 è già finito ma la Segafredo ha nella testa e nelle gambe una voglia fortissima di giocare, soprattutto in vista del tour de force che la attende nei prossimi giorni tra recuperi e turni ufficiali.

Nel secondo quarto Bologna rallenta leggermente il ritmo e la frazione termina 14-13, alla fine del primo tempo Ragusa 30, Bologna 44.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga Zandalasini e compagne danno un altro strattore alla gara ad allungano di altri 6 punti il vantaggio. Il terzo quarto termina 13-19 mentre il tabellone del Palaminardi al minuto 30 recita 43-63

Il quarto finale è pura amministrazione utile solo per cesellare il punteggio finale, Bologna chiude con +27, 57-84 e per garantire alle ragazze di Coach Lardo di portare in doppia cifra cinque membri del roster, Pasa 11, Turner 12, Zandalasini 15, Barberis 10 e Cinili 11.

Ma non c'è tempo per prendere fiato, mercoledì al PalaRomare è in programma il recupero con la capolista imbattuta Famila Schio e la Virtus ci arriva da seconda forza del campionato.

Il tabellino ufficiale di Passalacqua Ragusa-Virtus Bologna Femminile 57-84. Parziali 16-31; 14-13; 13-19; 14-21

Passalacqua Ragusa: Kacerik M. 0 Tagliamento M. 19 Bucchieri F. 2 Santucci M. 11 Kuier A. 12 Chessari C. 0 Romeo N. (C) 11 Di Fine J. ne Terrone F. 0 Sammartino L. 2 Tumeo L. 0

Virtus Bologna Femminile: Hines-Allen M. 6 Pasa F. 11 Dojkic I. 7 Turner B. 12 Zandalasini C. 15 Tassinari E. (C) 8 Ciavarella G. 2 Barberis M. 10 Battisodo V. 2 Cinili S. 11