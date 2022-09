Serie A1 femminile, ancora una vittoria in Preseason per la Virtus Bologna

La Virtus Bologna femminile di Coach Ticchi centra la quarta vittoria consecutiva in questa Preseason di Serie A1 di basket femminile 2022-2023. A cedere contro le bianconere la neo-promossa Bruschi San Giovanni Valdarno.

Il match si è svolto con la solita modalità dei quaranta minuti, con punteggio azzerato al termine di ogni quarto. La somma totale premia Bologna, che s’impone 70-83 con la formazione di Matassini che perde primo e terzo periodo, vince il secondo e impatta il quarto.

“Abbiamo aggiunto un altro tassello per farci trovare pronti negli appuntamenti importanti - dichiara al sito ufficiale del club nel post partita coach Ticchi - Di fronte, una squadra che ci ha affrontati in modo energico e aggressivo, forse è la prima volta che affrontiamo una squadra cosi fisica e abbiamo sofferto questo atteggiamento".

E ancora: "San Giovanni Valdarno è stata brava a giocare sui vantaggi che gli concedevamo e a tirare, con ottime percentuali da tre punti. Fantastico, invece, il nostro primo quarto, ma poi siamo calate e nella seconda frazione siamo state la peggior versione di noi stessi sin ora".

"Avevo chiesto alle ragazze cose diverse da quelle fatte fino a qui - conclude Ticchi - ma dobbiamo ancora lavorare sull’amalgama necessaria perché pensiamo molto prima di fare le cose e quindi perdiamo in intensità. E’ stata comunque una amichevole utile a capire come affrontare questo tipo di squadre: ora torniamo ad allenarci per essere pronti in Supercoppa“.

Il Tabellino di Bruschi San Giovanni Val D’Arno-Virtus Segafredo Bologna: 70 – 80 (Q1 27 – 38; Q2 46 – 49; Q3 58 – 68)

Bruschi San Giovanni Val D’Arno: Varga 5, Trasi 11, Schwienbacher, Tassinari 9, Lazzaro 2, Milani, Missanelli 2, Bove 9, Garrick 24, Peyton 8, Atanosowski Coach: Matassini

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero 5, Pasa 8, Dojkic13, Andrè 4, Zandalasini 19, Orsili 2, Parker 16, Laksa 12, Cerè 4 Coach: Ticchi