Serie A1 femminile, la Virtus Bologna chiude la Preseason con con 5 vittorie su 5 gare

La Virtus Bologna femminile centra sul parquet della E-Work Faenza la quinta vittoria su cinque gare della Preseason 2022-2023.

Partenza sprint per le ragazze di Coach Ticchi, che grazie soprattutto all’intensità difensiva, piazzano un parziale di 10-0. La formazione faentina però reagisce e chiude il primo quarto sotto "solo" di 9, 15-24 il parziale.

Il resto della partita è sempre controllata delle bianconere, rotazioni ampie per entrambe le squadre, segnale di prove generali in attesa del grande debutto previsto nell'Opening Day di Cagliari la prossima settimana.

Ottimi segnali in generale per la Virtus Bologna che chiude il referto con 15 punti di Zandalasini e Parker, 14 per Cinili e 11 di Laksa.

Dalla settimana prossima si fa sul serio.

Il tabellino di E-Work Faenza vs Virtus Segafredo Bologna: 71 – 87 (Q1 15 – 24 ; Q2 31 – 46; Q3 50 – 62)

E- Work Faenza: Franceschelli 5, Pallas 16, Moroni 3, Cupido 2, Policari, Georgieva 8, Hinriksdottir 18, Baldi 6, Davis 11, Niedzwiedzka, Egwoh 2, Bassi, Fabbri.

Coach: Ballardini S.

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero 5, Pasa 7, Dojkic 5, Andrè 6, Zandalasini 15, Orsili 9, Parker 15, Laksa 11, Cinili 14. Coach: Ticchi G.