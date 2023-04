"Bologna Siamo Noi", tutte le info per Gara 1 della Finale Scudetto tra Virtus e Famila

È quasi tutto pronto per Gara 1 della Finale Scudetto di Lega Basket Femminile. Sabato 29 aprile, palla a due alle ore 20.30, la Virtus Segafredo Bologna ed il Famila Wuber Schio inizieranno la serie che decreterà il Campione d'Italia per la stagione 2022-2023.

I cancelli del Paladozza apriranno alle ore 19.00 e saranno aperti tutti i varchi di accesso: piazza Azzarita, via Calori, via Graziano e via Nannetti.

Giornata storica per Bologna e il basket femminile che vedrà il primo atto della Finale giocarsi davanti ad un Paladozza tutto esaurito. Dress Code bianconero per tutti i tifosi presenti a palazzo, indossando possibilmente qualcosa di bianco e nero.

Quella di sabato sera si prospetta un vero e proprio spettacolo dentro e fuori dal parquet di gioco, tante le iniziative e le persone coinvolte per rendere memorabile una serata che già di per se porta il profumo della storia.

Negli intervalli corti della gara, ospiti al Paladozza le ginnaste della Polisportiva Pontevecchio, storica realtà bolognese che da anni partecipa al Campionato di Serie A di ginnastica ritmica. All’intervallo lungo, invece, sul parquet del Paladozza l’esibizione di “Fosco 17” (Luca Jacoboni), cantautore bolognese protagonista sul palco di Sanremo Giovani.