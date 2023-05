Serie A1 femminile, Zandalasini e Virtus Bologna insieme fino al 2026

La Virtus Segafredo Bologna comunica, in una nota di stampa, di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto di Cecilia Zandalasini fino al 30 giugno 2026.

Arrivata a Bologna nel 2021, si legge ancora nella nota, la popolare Zanda è stata assoluta protagonista delle ultime due stagioni della Virtus Segafredo con 15 punti di media, 6 rimbalzi e 4 assist a partita in Lega Basket Femminile e 12 punti, 6 rimbalzi e 5 assist in Euroleague Women.

“Ho visto una grande crescita in questi miei primi due anni alla Virtus - dichiara al sito ufficiale del club Zandalasini - e con grande entusiasmo sono felice di poter far parte di questo progetto per i prossimi anni".

E ancora: "È una squadra con grandi ambizioni che vuole far bene e punta sempre ad alzare la propria asticella, valori che si mischiano perfettamente a come sono fatta io come giocatrice sia in campo che fuori".

"Bologna - conclude l'atleta di Broni - è una città meravigliosa che vive di pallacanestro e sono felice di poter continuare il nostro cammino insieme. Vedere più di 5 mila persone al Paladozza per la finale scudetto mi ha veramente emozionata e non vedo l’ora di riprovare a raggiungere la vetta insieme a tutte le mie compagne"