Serie A1 femminile, rinviato il match tra Virtus Bologna e Famila Schio

Con un comunicato stampa comparso sul proprio sito ufficiale la sera di Capodanno Virtus Segafredo Bologna femminile comunica che il match contro il Wuber Famila Schio è rinviato a data da destinarsi.

Il match, in programma oggi, domenica 2 gennaio, palla a due alle ore 18:00 alla Segafredo Arena era valido per per la tredicesima giornata di Serie A1 di basket femminile.

Il motivo del rinvio è legato alla presenza di alcuni casi di positività al coronavirus Covid-19 all’interno del gruppo squadra e dello staff tecnico del Famila Wuber Schio. Per questo motivo il club scledense ha chiesto ed ottenuto, con il via libera contestuale della Virtus, il rinvio a data da destinarsi della gara.

La Virtus Segafredo Bologna femminile tornerà sul parquet mercoledì 5 gennaio quando al Palazzetto dello Sport di San Martino di Lupari affronterà il Fila.