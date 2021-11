Serie A1 femminile, la Virtus Bologna doma la Dinamo Sassari: 97-71 il finale

La Virtus Segafredo Bologna femminile di Coach Lino Lardo sembra aver trovato davvero la marcia giusta. Oggi pomeriggio, al PalaDozza, le V Nere hanno centrato contro la Dinamo Sassari la terza vittoria in sette giorni dopo i trionfi del Taliercio contro le campionesse d'Italia della Reyer Venezia e la bella affermazione in Eurocup contro il Lointek Gernika. Un segnale molto netto e chiaro di salute e di vitalità, un segnale molto netto e chiaro alle rivali in Serie A1. Le ragazze dalla Segafredo sono una squadre solida e tosta che punta a dire la sua fino al termine della stagione.

La partita - Parte bene la Virtus che a 8:17 ha già inflitto un parziale di 7-0 alle ospiti. La Dinamo chiama time out si assesta e rientra in partita tanto che a 7:17 il parziale è 9-8. A 5:31 la Virtus mette un nuovo solco di 5 punti con Sassari, 15-8 il parziale. A questo punto si scatena la Lucas che riporta la sua squadra a -1, 17-16 a 3:31. I minuti finali della frazione sono un monologo felsineo, 27-18 il risultato del primo quarto.

Il secondo quarto è il più equilibrato di tutti, quasi punto a punto, e si chiude 24-22 dopo dieci minuti nei quali Sassari accorcia fino a 34-31 a 5:32. Al termine del primo tempo il tabellone dice 51-40.

Al ritorno sul parquet dalla pausa lunga le ragazze di Coach Lardo decidono che è arrivato il momento di chiudere il match e lo fanno con forza ed autorevolezza. Il Parziale dice 36-16, il tabellone a dieci minuti dalla fine segna 83-56.

L'ultimo quarto è pura amministrazione, la frazione se la aggiudica addirittura Sassari, 14-15 il parziale ma il distacco abissale fatto registrare alla fine del terzo tempo indica un finale con ben 26 punti di scarto: Virtus Bologna 97, Dinamo Sassari 71.

Le migliori. Per la Virtus Bologna sugli scudi Myisha Hines-Allen che chiude il referto in doppia doppia, 21 punti e 10 rimbalzi. Per la Dinamo Sassari bene Jessica Lynn Shepard che totalizza 18 punti e 8 rimbalzi. Le best scorer del match sono Ivan Dojkic, 24 punti e Margaret Taylor Lucas 23.

Il tabellino ufficiale di Virtus Segafredo Bologna-Dinamo Sassari 97-71. I parziali 27-18; 24-22; 36-16; 14-15

Virtus Segafredo Bologna: Hines-Allen M. 21 Pasa F. 2 Dojkic I. 24 Turner B. 14 Zandalasini C. 7 Tassinari E. (C) 2 Ciavarella G. 6 Tava A. 9 Barberis M. 6 Battisodo V. 6

Dinamo Sassari: Orazzo M. 5 Dell'olio V. 12 Moroni G. 8 Shepard J. 18 Lucas M. 23 Arioli C. (C) 3 Patanè G. 2 Scanu M. 0 Pertile G. 0 Fara C. ne