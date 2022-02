Serie A1 femminile, la Virtus Bologna piazza il break nella ripresa e supera Faenza

Dopo un promo tempo giocato sostanzialmente alla pari, l’E-Work Faenza paga un pesante black-out a metà della terza frazione (18-0 per la Virtus, da 40-37 a 58-37) ed esce sconfitta dalla Segafredo Arena col punteggio di 72-57. Top scorer di serata per Bologna Dojkic a quota 20, per le romagnole spicca Pallas a quota 13.

La partita - Tripla dall’angolo di Dojkic per aprire la contesa e Faenza che dall’altra parte di appoggia a Pallas sotto canestro, sfruttando le assenze di Turner e Hines-Allen, con la nigeriana che ne segna 6 nei primi 5’ di gioco, costringendo Lardo al primo timeout sul 9-10. Bologna torna sul parquet e con la tripla di Barberis ed una penetrazione di Dojkic tocca il massimo vantaggio sul 17-12 a 2’ dal termine. La prima frazione si chiude sul 20-14.

La Virtus tenta una prima fuga, piazzando un 7-0 di parziale in apertura di secondo quarto e toccando anche il +13 (27-14). Nel momento più difficile l’E-Work reagisce di squadra e firma un controbreak targato Policari-Schwienbacher, risalendo fino al -7.

Le padrone di casa si aggrappano a Djokic e Battisodo, ma Faenza non molla e con la tripla di Kantzy firma il -4 (31-27). La solita Dojkic segna da oltre l’arco e sale a quota 13 punti personali, ma dall’altra parte risponde Davis: le squadre vanno all’intervallo sul 35-29.

L’E-Work rientra sul parquet con la faccia giusta, tornando anche sul -3 grazie alla tripla in transizione di Jori Davis per il 40-37. Da quel momento in poi però la Virtus si rialza, prima con Dojkic, quindi con la bimba dall’angolo di Zandalasini, che vale il 47-37 per le bolognesi. Faenza non segna più e la Segafredo dilaga: il parziale bolognese non si ferma e arriva fino al 18-0, col terzo quarto che si chiude sul 58-37.

Nell’ultimo periodo Faenza cerca una reazione, tornando quantomeno a sbloccarsi offensivamente dopo diversi minuti di grande difficoltà. La tripla di Castello vale i primi 3 di serata della numero 16, mentre dall’altra parte Dojkic prosegue nella sua serata quasi perfetta al tiro.

Cappellotto dall’angolo e Morsiani dalla media riportano l’E-Work sotto le 20 lunghezze di distanza, ma è ormai troppo tardi per girare l’inerzia del match, che prende la strada di Bologna. Alla Segafredo Arena vince la Virtus, con il punteggio di 72-57.

Il tabellino ufficiale di Virtus Segafredo Bologna-E-Work Faenza 72-57

Virtus Segafredo Bologna: Pasa 8, Tassinari 8, Ciavarella, Tava 1, Migani, Barberis 12, Laterza, Dojkic 20, Battisodo 11, Zandalasini 10, Cinili 2

E-Work Faenza: Pallas 13, Schwienbacher 2, Cappellotto 3, Morsiani 8, Cupido 8, Policari 9, Manzotti N.E., Kantzy 7, Castello 3, Davis 4, Porcu