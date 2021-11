La rimonta di Ragusa è fatale alla Virtus Bologna: alla Segafredo Arena termina 70-83

Squadra in casa

Squadra in casa Virtus Bologna Femminile

Brutta battuta d'arresto per la Virtus Bologna femminile. Le ragazze di Coach Lino Lardo, dopo le due belle vittorie prima delle pausa per le nazionali, con la Reyer Venezia e la Dinamo Sassari, non riescono a dare continuità alla striscia positiva e cedono alla Segafredo Arena, 70-83 il finale, contro la forte Passalacqua Ragusa.

Una serata davvero amara per la Vu Nere al femminile soprattutto se si considera che alla fine del primo quarto il vantaggio era di +12. Ma la grinta di Taylor, Santucci e Tagliamento ha permesso alle ospiti di rimanere agganciate al match nel momento peggiore e di rimontare prima e sorpassare poi le padrone di casa.

La partita - Come detto parte forte, fortissimo, la Virtus Bologna che dopo una fase di equilibrio prende il largo e chiude la frazione sul 24-12. Nel secondo quarto Ragusa si assesta meglio sul parquet ed inizia a macinare punti. La Segafredo però non rimane a guardare e ribatte colpo su colpo. La frazione si chiude sul 15-19, il primo termina sul 39-31 per Bologna.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga accade l'imprevedibile. La Virtus Bologna crolla di schianto e Ragusa ne approfitta. Il parziale è pesantissimo per le padrone di casa, 10-25. Al minuto 30' il tabellone della Segafredo Arena recita Virtus Segafredo Bologna 49, Passalacqua Ragusa 56.

Nel quarto finale le ragazze guidate da Lino Lardo perdono definitivamente le certezze e, nonostante la bella prova di Brianna Turner, per lei doppia doppia a fine gara, cedono definitivamente il passo alla Passalacqua che si aggiudica la frazione, 21-27 il parziale, e la partita, 70-83 il finale.

Il tabellino ufficiale di Virtus Segafredo Bologna-Passalacqua Ragusa 70-83. Parziali: 24-12; 15-19; 10-25; 21-27

Virtus Segafredo Bologna: Hines-Allen M. 12 Dojkic I. 10 Battisodo V. (C) 5 Turner B. 17 Zandalasini C. 11 Pasa F. 3 Ciavarella G. ne Tava A. 0 Migani M. ne Barberis M. 12 Laterza M. ne Cinili S. 0

Passalacqua Ragusa: Romeo N. 12 Santucci M. 9 Hebard R. 2 Taylor A. 24 Kuier A. 9 Consolini C. (C) 5 Kacerik M. ne Tagliamento M. 15 Bucchieri F. ne Ostarello S. 7