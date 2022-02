Virtus Bologna femminile, Lino Lardo: "Con Sassari partita impegnativa"

A quasi un mese dall'ultimo match disputato, l'ultima gara è quella del 9 gennaio contro la Use Scotti Empoli, la Virtus Bologna femminile torna sul parquet. E lo fa con una trasferta complicata, quella del PalaSerradimigni di Sassari.

Il match tra le ragazze di Lino Lardo e quelle di Antonello Restivo, valido per la 19° giornata del campionato di Serie A1 di basket femminile è in programma sabato 5 febbraio con palla a due alle ore 17:00.

Alla vigilia della sfida in terra sarda ha parlato coach Lino Lardo al canale Youtube della Virtus. Ecco le sue parole

“Finalmente si torna in campo e la cosa più importante sarà ritrovare il ritmo partita dopo quasi un mese senza giocare - spiega il Coach della Segafredo - Siamo contenti di ritrovare tutte le ragazze, tranne Laterza che sta ancora lavorando per rientrare".

"Siamo tornate ad allenarci tutte anche se non è così semplice ritrovare il ritmo giusto - sottolinea Lardo - perché alcune ragazze sono state tanto tempo ferme".

E ancora: "Siamo motivati ad affrontare questa seconda parte di campionato con serietà e massima determinazione. Iniziamo da questa trasferta insidiosa, Sassari ha vinto bene con Campobasso nell’ultima gara: è una squadra che gioca molto bene in casa, ha due ottime americane e un bel gruppo di italiane e ci sono dunque tutte le basi per scendere in campo concentrate e motivate".

"Abbiamo rispetto per tutti gli avversari ma sicuramente prima dobbiamo cercare di arrivare ad una forma fisica accettabile per giocare 40′ - conclude il tecnico - Le ragazze hanno tanta voglia di tornare a giocare per i due punti e abbiamo subito la possibilità di farlo con due partite ravvicinate. Iniziamo da Sassari che sarà sicuramente una gara impegnativa e assolutamente non facile.”