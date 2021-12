Serie A1 Femminile, Lino Lardo: "Vogliamo ripartire dopo la brutta partita persa con il Geas"

La Virtus Segafredo Bologna femminile chiude il 2021 andando a far visita al Limonta Costa Masnaga del giovane talento Matilde Villa. Per le ragazze di Coach Lino Lardo, reduci dal brutto ko interno contro il Geas Sesto San Giovanni, è un'occasione importante per riprendere la corsa bruscamente interrotta.

Ad anticipare i temi del match valevole per la dodicesima giornata di andata del campionato di Serie A1 di Basket femminile arrivano in una intervista al sito ufficiale della Virtus le parole di Coach Lardo:"Vogliamo ripartire dopo la brutta partita persa con Geas, abbiamo bisogno di rialzarci giocando una partita di livello su un campo difficile".

E ancora: "Dobbiamo mettere in campo le nostre qualità principali e giocare con energia. Conosciamo i nostri valori e quelli della nostra società: in questi casi ci vuole serenità ma allo stesso tempo determinazione, per affrontare la partita con positività".

"Sappiamo - conclude Lardo - che dovremo lottare insieme in difesa mentre in attacco l’aspetto fondamentale deve essere il gioco corale”.

Entrando in sede di presentazione da segnalare che la Virtus non avrà a disposizione Maria Laterza e Myisha Hines-Allen entrambe impegnate nei rispettivi programmi di recupero. Si gioca lunedi 27 dicembre alla Palestra Comunale di Costa Masnaga, palla a due alle ore 18:00.