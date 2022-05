Serie A1 femminile, Miguel Mendez è il nuovo Head Coach della Virtus Bologna

La Virtus Segafredo Bologna comunica di aver raggiunto l'accordo con Coach Miguel Mendez. “Sono molto felice di entrare a far parte di una Società come la Virtus Segafredo Bologna – le prime parole in bianconero del Coach – un Club di importanza storica. Sono emozionato e farò del mio meglio, lavorando ogni giorno per meritarmi questa opportunità. Lo considero un importante passo in avanti nella mia carriera sportiva”.

Miguel Mendez è nato a Vigo il 2 marzo 1967, i primi 10 anni della sua carriera si sono ambientati in Spagna: dal 2001 al 2011 ha infatti allenato il Celta de Vigo, per poi rimanere sempre in terra iberica nelle due stagioni successive, sulla panchina del Rivas Ecopolis. Nei 12 anni spagnoli ha vinto un Campionato e due Coppe di Spagna.

Dal 2013 è iniziata la sua esperienza in Italia: fino al 2017 ha guidato la panchina del Famila Schio, dove ha vinto per tre volte il Campionato italiano, due volte la Coppa Italia e quattro volte la Supercoppa italiana.

Dopo tre stagioni nel nostro paese il passaggio a Ekaterinburg, in Russia. Tanti i successi nella sua esperienza russa: Mendez vince infatti per due volte il titolo nazionale, per tre volte l’Eurolega, due Supercoppe Europee, una Supercoppa Russa e una Coppa di Russia.

Dalla scorsa stagione il nuovo Head Coach virtussino ha preso anche la guida della Nazionale Spagnola femminile. "Virtus Segafredo Bologna - si legge in una nota di stampa - dà il benvenuto a coach Mendez nella grande famiglia bianconera"