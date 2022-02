Serie A1 femminile, la Virtus Bologna passa a Campobasso: sconfitta La Molisana 61-69

La Virtus Segafredo Bologna espugna, autorevolezza, il parquet de La Molisana Magnolia Campobasso. Al Palaselvapiana finisce 61-69, un punteggio che forse non rispecchia a pieno il dominio esercitato dalle ragazze di Coach Lino Lardo nel match.

Campobasso si presenta al match senza l'americana Gray e Coach Sabatelli prova a sopperirre con l'inserimento di due lunghe Premasunac e Nicolodi. Lardo risponde con il quintetto collaudato e protagonista dell'ultima bella vittoria con Sassari.

La partita

Parte bene la Virtus che va avanti subito 7-0 con Dojkic e Hines-Allen poi Campobasso si sblocca de la gara prosegue in equilibrio fino al parziale del primo quarto che si chiude sul 16-16.

Nel secondo quarto Campobasso prova a scappare ma la Virtus trova in area i primi punti di Turner e Battisodo che ricuciono subito il +4 casalingo. In questa fase del match i ritmi sono alti con strappi da una parte e dall’altra. La gara resta in equilibrio e si va al riposo lungo sul 34-33.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga Lardo assesta la difesa di Bologna e Campobasso fa grandissima fatica in attacco, realizzando appena 11 punti in 15'. Nel frattempo, la Virtus in attacco dilaga con Dojkic e Cinili in buonissimo stato di forma e vola addirittura sino al +22 39-61, margine parzialmente mitigato dalle triple di un'ottima Trimboli nel finale di frazione. Al minuto 30 il tabellone recita Campobasso 39, Bologna 53.

Nel quarto finale La Magnolia rientra sino al -8 ma Bologna resiste e la vittoria è appannaggio delle bianconere. Migliori in campo la Turner che chiude in doppia doppia, 11 punti e 16 rimbalzi, Dojkic con 15 punti e Cinili con 13 per Bologna, Trimboli e Parks, 15 punti a testa per Campobasso.

Il tabellino ufficiale di La Molisana Magnolia Campobasso-Virtus Segafredo Bologna 61-69. Progressione Parziali: 16-16, 34-33, 39-53, 61-69



La Molisana Magnolia Campobasso: Togliani* 4 (2/6 da 2), Trozzola, Premasunac 5 (1/5, 1/3), Trimboli* 15 (1/2, 4/4), Quinonez Mina* 4 (1/5, 0/3), Chagas 12 (0/4, 4/6), Nicolodi* 6 (3/8, 0/2), Amatori, Parks* 15 (4/8, 1/3), Srot, Egwoh NE, Del Bosco NE Allenatore: Sabatelli D.

Tiri da 2: 12/38 - Tiri da 3: 10/21 - Tiri Liberi: 7/9 - Rimbalzi: 38 5+33 (Parks 8) - Assist: 15 (Togliani 4) - Palle Recuperate: 8 (Nicolodi 2) - Palle Perse: 20 (Nicolodi 4)

Virtus Segafredo Bologna: Hines-Allen* 9 (4/13 da 2), Pasa* 3 (1/2, 0/2), Tassinari 6 (2/4 da 3), Ciavarella* 5 (1/4, 1/3), Tava NE, Barberis 3 (1/2, 0/1), Dojkic* 15 (6/12, 1/4), Battisodo 4 (1/3, 0/1), Turner* 11 (5/10 da 2), Cinili 13 (2/3, 3/5) Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 21/49 - Tiri da 3: 7/20 - Tiri Liberi: 6/10 - Rimbalzi: 40 9+31 (Turner 16) - Assist: 17 (Battisodo 7) - Palle Recuperate: 12 (Dojkic 4) - Palle Perse: 14 (Turner 4)