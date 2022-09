Serie A1 femminile, ecco i numeri di maglia della Virtus Bologna

Nuovo anno e nuovi numeri di maglia per i nuovi acquisti della Virtus Bologna femminile che si affaccia alla stagione 2022-2023 del campionato LBF Serie A1.



Per alcune la scelta del numero di maglia rappresenta una scelta di cuore, per altre una scelta scaramantica, per altre ancora, a volte, non c’è nessun particolare significato.

Ed ecco allora i numeri di maglia scelti dalle atlete bianconere: numero 1 per Beatrice Del Pero che in carriera, sia in Nazionale che in squadre di club, ha sempre optato per il 10 ma che già nella passata stagione aveva avuto fortuna con l’1.

Confermato il numero 12 per Iliana Rupert che sia con la Nazionale francese che con le squadre di club in carriera ha avuto questo numero.

Numero 29 per Alessandra Orsili e 32 per Cheyenne Parker. Scelta di cuore, invece, per Kitija Laksa: il numero 33 è un numero molto importante per lei e la sua famiglia.

Completano il roster Pasa che prende la 6, Rupert che vestirà la 12 Barberis che veste la 15, 18 per la Dojkic 22 per Olbis Andrè chiude la Cinili che prende il 46.