Playoff Serie A1 femminile, la Virtus Bologna parte bene

E' già indirizzata sulla strada di Bologna la serie dei Playoff di Serie A1 di basket femminile tra la Virtus Segafredo e la Limonta Costa Masnaga. La gara del Palazzetto di Via Verdi, andata dei quarti di finale, termina con un chiaro 60-96; e con il ritorno previsto in terra emiliana difficilmente le ragazze di Coach Lino Lardo si faranno sfuggire l'approdo alla semifinale.

La Virtus Bologna gioca una partita di grande concretezza, dilangando soprattutto nella ripresa in cui firma 52 punti, e tirando con un clamoroso 19 su 36 da tre. Turner coglie 23 rimbalzi e realizza 10 punti, ma soprattutto Dojkic ne firma 29 seguita a rupta da Zandalasini che ne piazza 27. Per Costa Masnaga solita ottima prova di Matilde Villa che chiude il referto con un bel 11+8+6.

La partita - Grande equilibrio nel primo quarto che si chiude con la Virtus avanti di +1, 19-20 il parziale. Nel secondo quarto la Segafredo piazza il primo scarto andando al riposo lungo avanti di +9, 35-44 il parziale.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la Segafredo allunga ancora grazie ad un parziale di +6 che sommato al vantaggio pregresso introduce le contendenti nei 10 minuti finali sul risultato di 50-65. Nel quarto finale Costa Masnaga sparisce dal parquet e la Virtus ne approfitta per mettere un margine certo nella serie. La frazione si chiude sul 10-31 per un risultato finale di 60-96. Venerdì 15 alla Segafredo Arena di Bologna la gara di ritorno

Al termine della sfida ha parlato in conferenza stampa Coach Lardo: "Vorrei fare i complimenti a Costa per il Campionato fatto e per tutto quello che sta facendo in questi anni soprattutto a livello di settore giovanile, è un ambiente in cui si respira basket femminile. Quando si inizia a giocare una serie playoff devi farti trovare pronto e concentrato e noi lo siamo stati avendo anche una motivazione in più dopo la severa lezione subita qualche settimana fa".

E ancora: "Mi è piaciuta l’applicazione difensiva e il fatto di essere pronte contro la loro zona, è vero che le percentuali sono state buone ma abbiamo avuto molti tiri aperti, segno che la palla è circolata bene. Oggi abbiamo preparato bene la partita nonostante qualche errore nel primo tempo, ma nell’arco dei 40’abbiamo messo in campo la giusta concentrazione ed intensità, mi è piaciutà la maturità mostrata dalle mie ragazze"

Il tabellino di Limonta Costa Masnaga - Virtus Segafredo Bologna 60 - 96 (19-20, 35-44, 50-65, 60-96)



LIMONTA COSTA MASNAGA: Spreafico* 16 (2/7, 1/7), Villa 4 (1/1 da 2), Villa* 11 (5/13 da 2), Osazuwa, Caloro 1 (0/1 da 3), Balossi NE, Jablonowski* 15 (3/8, 2/4), Allievi* 10 (3/9, 0/1), Bernardi, Vaughn* 3 (1/5 da 2), Burkholder, Labanca. Allenatore: Seletti P.



Tiri da 2: 15/44 - Tiri da 3: 3/14 - Tiri Liberi: 21/27 - Rimbalzi: 31 11+20 (Villa 8) - Assist: 11 (Villa 6) - Palle Recuperate: 12 (Spreafico 3) - Palle Perse: 15 (Villa 5)



VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Sagerer 8 (4/9, 0/3), Pasa 2 (1/1, 0/2), Tassinari* 3 (0/1, 1/5), Tava NE, Barberis 8 (1/2, 2/2), Dojkic* 29 (3/8, 7/10), Battisodo 3 (0/2, 1/3), Turner* 10 (5/6 da 2), Zandalasini* 27 (4/7, 6/8), Cinili* 6 (0/1, 2/3). Allenatore: Lardo L.



Tiri da 2: 18/37 - Tiri da 3: 19/36 - Tiri Liberi: 3/5 - Rimbalzi: 48 17+31 (Turner 23) - Assist: 20 (Battisodo 5) - Palle Recuperate: 12 (Sagerer 2) - Palle Perse: 15 (Dojkic 5) - Cinque Falli: Battisodo



Arbitri: Miniati G., Grazia L., Attard M.