Serie A1 femminile, la Virtus Bologna vola in semifinale playoff

La Virtus Segafredo Bologna passa il turno dei quarti di finale dei playoff Scudetto gestendo al meglio il match di ritorno contro la Limonta Costa Masnaga. Bologna presenta da head coach l'assistente Angela Gianolla, per il grave lutto familiare che ha purtroppo portato alla temporanea assenza di Lino Lardo.

La Virtus controlla con facilità il vantaggio di +36 maturato nel match di andata, prendendo il comando della partita della Segafredo Areno e chiudendo con un rotondo 61-52. Nella bella affermazione della bolognesi da segnalare i 10 punti a testa per Turner e Dojkic.

Al termine del match coach Angela Gianolla ha spiegato i temi del match: “Abbiamo fatto quello che dovevamo: abbiamo vinto, abbiamo risparmiato qualche energie allungando le rotazioni. Non è stata una gara divertentissima: Costa ci ha messo in difficoltà con la zona e gli faccio i complimenti per la stagione che hanno fatto. Ora noi pensiamo alla semifinale che inizieremo a preparare già da stasera".

Ma il pensiero principale è per Coach Lino Lardo: "Il primo pensiero va al nostro coach che stasera non era in panchina con noi. Io in primis e tutta la squadra gli siamo vicini e non vediamo l’ora di riaverlo con noi per dargli il massimo affetto possibile".

La partita - Le ospiti partono forte, chiudono i loro giochi in attacco e non lasciano scampo in difesa alle virtussine, Sagerer e Dojkic provano a rimanere a contatto di Villa e compagne, Ciavarella sul finire di quarto trova la soluzione dalla media e dopo 10′ di gioco la Segafredo è costretta a rincorrere, 18 a 24.

Secondo quarto di tutto altro tipo da parte delle ragazze di Coach Gianolla, difendono il pitturato non permettendo a Costa di segnare, dall’altra parte del parquet la Virtus ritrova ritmo ed equilibri, piazza il break del 9 a 0 e si porta sul +3 a 2′ dall’intervallo lungo (27-24). Impressionante la difesa bianconera, per vedere il primo canestro lombardo nel secondo quarto di gioco occorrono 8′, Cinili sulla sirena trova la conclusione dall’arco e il primo tempo va in archivio sul punteggio di 33 a 28.

Dojkic e Zandalasini creano il primo vero strappo della gara, ancora una volta il duo virtussino guida le proprie compagne mentre in difesa le maglie si stringono facendosi dura per Villa e compagne, +14 Segafredo a 4′ abbondanti dalla terza sirena (46-32); Virtus che mantiene saldamente in controllo il ritmo della gara, le avversarie non riescono più a rientrare e dopo 30′ di gioco il tabellone dice 48 a 36.

Masnaga continua a giocare, accorcia a -7 tenendo comunque viva la gara fino alla fine, Ciavarella segna gli utlimi canestri della gara e la Segafredo conquista anche Gara-2 con il punteggio di 61 a 52 ed accede alle semifinali Scudetto, gara-1 che si disputerà al Taliercio contro le Campionesse d’Italia in carica della Reyer Venezia, appuntamento a lunedì 19 aprile.

Il tabellino di Virtus Segafredo Bologna - Limonta Costa Masnaga 61 - 52 (18-24, 33-28, 48-36, 61-52)



VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Sagerer 6 (1/3, 1/3), Tassinari*, Ciavarella 9 (3/5, 1/4), Migani, Barberis 4 (2/2, 0/1), Laterza 2 (1/3 da 2), Dojkic* 10 (2/4, 2/6), Battisodo 5 (1/3, 1/5), Turner* 10 (5/7 da 2), Zandalasini* 9 (3/5, 1/2), Cinili* 6 (0/1, 2/3) Allenatore: Lardo L.



Tiri da 2: 18/36 - Tiri da 3: 8/28 - Tiri Liberi: 1/2 - Rimbalzi: 36 11+25 (Turner 7) - Assist: 15 (Dojkic 4) - Palle Recuperate: 9 (Turner 3) - Palle Perse: 18 (Dojkic 3)



LIMONTA COSTA MASNAGA: Villa, Villa* 8 (3/6, 0/2), Osazuwa 6 (3/4 da 2), Caloro 2 (1/2 da 2), Balossi NE, Jablonowski* 15 (3/6, 3/7), Allievi* 5 (2/5, 0/2), Bernardi 1 (0/1 da 2), Vaughn* 4 (2/6 da 2), Burkholder* 10 (1/2, 2/3), Labanca 1 (0/0, 0/0) Allenatore: Seletti P.



Tiri da 2: 15/38 - Tiri da 3: 5/14 - Tiri Liberi: 7/13 - Rimbalzi: 33 8+25 (Burkholder 7) - Assist: 12 (Villa 6) - Palle Recuperate: 9 (Jablonowski 3) - Palle Perse: 20 (Villa 5)



Arbitri: Gagno G., De Biase S., Di Marco R