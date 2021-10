Serie A1 Femminile, la Virtus Bologna sbanca il Taliercio: la cronaca ed il tabellino del match

La Virtus Segafredo Bologna si concede una serata da incorniciare andando a mettere a ferro e fuoco il Taliercio, il feudo delle Campionesse d'Italia in carica. Finisce con un clamoroso scarto di 38 punti, 37-75 il finale, segno di un match di fatto mai in discussione.

La partita - Parte forte Venezia che al 6:10 e avanti di 4 punti, 10-6. Ma poi la Virtus Bologna trova le giuste misure, entra in partita con veemenza e prima azzera il distacco e poi piazza il primo solco con le padrone di casa chiudendo la frazione avanti di +7, 14-21 il parziale.

Nella seconda frazione le ragazze di Lino Lardo accelerano con classe e potenza e sulla Reyer cala il buio. Il Parziale termina 9-17 ed il risultato della fine del primo tempo dice 23-38.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la Reyer sparisce definitivamente dal gioco e la Virtus ne approfitta per demolire ogni residua resistenza della campionesse in carica. Il distacco si allunga di altri 9 punti ed il match di fatto si chiude. Al minuto 30' il tabellone dice Reyer Venezia 31, Virtus Bologna 55.

Il quarto finale è solo accademia con le padrone di casa che perdono anche la faccia segnando solo 6 punti in tutto il parziale e concedendo alle ospiti altri 20 punti. Finisce 37-75. Un trionfo per la Virtus Bologna una debacle senza attenuanti per la Reyer Venezia.

Le migliori. Per la Reyer Venezia si salva Martina Bestagno che mette a referto 11 punti e 5 rimbalzi. Per la Virtus Bologna prova maiuscola di Brianna Turner che chiude il tabellino in doppia doppia, 17 punti e 18 rimbalzi di cui 14 difensivi. Da segnalare anche le ottime prove di Hines-Allen, Dojkic e Zandalasini tutte in doppia cifra.

Il tabellino ufficiale di Umana Reyer Venezia-Virtus Segafredo Bologna 37-75. Parziali: 14-21; 9-17; 8-17; 6-20

Umana Reyer Venezia: Bestagno M. (C) 11 Carangelo D. 4 Thornton K. 0 Anderson Y. 8 Petronyte G. 7 Panchina Madera S. 6 Smorto G. 0 Attura B. 0 Rescifina A. 0 Camporeale C. ne Penna E. 1

Virtus Segafredo Bologna: Hines-Allen M. 18 Dojkic I. 16 Battisodo V. 2 Turner B. 14 Zandalasini C. 17 Pasa F. 0 Tassinari E. (C) 0 Ciavarella G. 0 Barberis M. 6 Laterza M. 2