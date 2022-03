Serie A1 femminile, la Virtus Bologna regola la Akronos Moncalieri: 81-49 il finale

Non c'è partita alla Segafredo Arena tra la Virtus Bologna di Coach Lardo e l'Akronos Moncalieri di Terzolo. Finisce con un netto 81-49 con le virtussine che grazie al solito trio composto da Zandalasini (19), Dojkic (12) e Turner (15 punti e 11 rimbalzi) guidano il match per tutto l'arco dei 40 minuti.

La partita - Per i primi 5 minuti dell’incontro l’Akronos Libertas Moncalieri riesce a tenere botta alle padrone di casa della Virtus, costringendo le bolognesi ad appena 3 punti a referto, frutto dell'efficace difesa delle Lunette. Qualche palla persa di troppo e soprattutto il secondo fallo di Julie Vanloo alla boa del primo quarto di gioco cambiano però il piano partita di coach Terzolo, già costretto a fare a meno di Katshitshi per un problema alla gamba rimediato durante la trasferta a Campobasso di 48 ore fa.

Nella seconda parte del parziale Bologna riesce infatti a dilagare, mentre in attacco il canestro di Moncalieri diventa via via più stretto, nonostante le buone soluzioni al tiro create dalle gialloblù. Nel secondo quarto le piemontesi cercano in tutti i modi di cambiare la rotta della partita, ma Zandalisini & Co sembrano avere idee ben diverse. Il risultato all’intervallo dice infatti 41 a 15 per la squadra di coach Lino Lardo, nonostante un paio di fiammate di Vanloo e 4 punti in fila firmat Arianna Landi.

Al rientro in campo Miletic e Vanloo (11 punti con 3 triple per la belga alla seconda partita in gialloblù) provano ancora ad accorciare lo strappo trovando il fondo della retina dal pitturato e dalla distanza, ma Turner e Pasa rispondono senza colpo ferire, fino al 53-24 per le Vu Nere a ridosso della metà del quarto.

Nella seconda parte Miletic (16 punti, 6 rimbalzi e 2 assist a fine partita) continua a lottare su ogni pallone, guadagnando rimbalzi in difesa e portando con continuità punti a referto per l’Akronos. Alla penultima sirena il tabellone dice 62 a 36 per Bologna, dopo un terzo quarto in perfetta parità sul 21 a 21.

Nell’ultimo parziale la Virtus riesce a tenere saldamente la partita sui propri binari, riuscendo a portare in doppia cifra ben 4 giocatrici sulle 5 del quintetto iniziale. Per Moncalieri invece ampio spazio alle più giovani, su uno dei parquet più importanti del panorama cestistico italiano.

Il tabellino ufficiale di Virtus Segafredo Bologna - Akronos Moncalieri 81 - 49 (16-2, 41-15, 62-36, 81-49)



VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Pasa* 9 (4/6, 0/1), Ciavarella 9 (1/2, 1/1), Tava NE, Migani, Barberis 5 (0/1, 1/2), Laterza 2 (1/1 da 2), Dojkic* 12 (4/6, 1/6), Battisodo 2 (1/2, 0/3), Turner* 15 (6/10 da 2), Zandalasini* 19 (5/7, 3/8), Cinili* 8 (1/3, 2/2) Allenatore: Lardo L.



Tiri da 2: 23/38 - Tiri da 3: 8/23 - Tiri Liberi: 11/19 - Rimbalzi: 44 12+32 (Turner 11) - Assist: 23 (Zandalasini 6) - Palle Recuperate: 16 (Pasa 5) - Palle Perse: 21 (Dojkic 4)



AKRONOS MONCALIERI: Toffolo* 2 (1/6, 0/1), Cordola 2 (1/3, 0/2), Cherubini, Landi 6 (1/1, 0/1), Reggiani* 6 (2/3, 0/1), Berrad NE, Katshitshi NE, Ruzickova* 2 (1/5, 0/2), Miletic* 16 (3/5, 3/6), Jakpa 2 (1/2, 0/1), Giacomelli 2 (1/4, 0/5), Vanloo* 11 (1/5, 3/8) Allenatore: Terzolo P.



Tiri da 2: 12/35 - Tiri da 3: 6/27 - Tiri Liberi: 7/8 - Rimbalzi: 33 12+21 (Toffolo 7) - Assist: 9 (Reggiani 2) - Palle Recuperate: 5 (Landi 3) - Palle Perse: 24 (Toffolo 4)



Arbitri: Ursi S., Ugolini E., Castellaneta A.