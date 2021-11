Virtus Bologna femminile, al via la campagna abbonamenti: prezzi e modalità di acquisto

Dopo la pausa per gli impegni della nazionali torna il campionato di Serie A1 di Basket Femminile. Per la Virtus Bologna Femminile domenica 21 novembre, palla a due alle ore 18:00, è in programma un nuovo impegno alla Segafredo Arena.

A sfidare le ragazze di Lino Lardo, nel match valido per la settima giornata, saranno le quotate ragazze della Passalacqua Ragusa. Ma non solo. Dopo appena quattro giorni, sempre nel capoluogo felsineo, le Vu Nere al femminile si giocheranno contro le francesi del Flammes Carolo la possibilità di passare al turno successivo della EuroCup.

Uno snodo decisivo della stagione che la società di Zanetti ha voluto sottolineare aprendo ufficialmente la campagna abbonamenti. "Un altro segnale dell’im portanza del progetto della squadra femminile e abbiamo ritenuto giusto valorizzarla" ha spiegato in un intervista al sito ufficiale del club l’amministratore delegato di Virtus Pallacanestro Bologna Luca Baraldi

"Al di la del valore economico, che può sembrare anche simbolico - sottolinea il dirigente - di dare la possibilità a tantissime persone, che magari non sono al momento interessate, di seguire la squadra femminile. Siamo convinti che ci attenda un campionato davvero appassionante".

E ancora: "Dopo soli due anni, da una squadra di A2 abbiamo ricavato un roster, una struttura ed una organizzazione che ha portato in Nazionale diverse giocatrici, un segnale importante anche del valore tecnico del progetto, la strada da percorrere è lunga, ma quest’anno possiamo dire di avere una squadra competitiva in Italia e in Europa".

Baraldi spiega poi i dettagli della campagna abbonamenti: "Per queste ragioni, abbiamo deciso di omaggiare coloro che sottoscriveranno l’abbonamento alla squadra femminile, con l’ingresso omaggio per la sfida di giovedì 25 novembre, perchè una vittoria in questa partita potrebbe valere il primo storico passaggio del turno".

"La squadra femminile, come dichiarato dal Dott. Zanetti, rappresenta un’obiettivo sportivo molto importante - insiste l'Amministratore Delegato della Virtus - vogliamo conquistare il titolo Nazionale anche con le ragazze, una priorità assoluta di cui condivido pienamente il pensiero".

"Ancora di più penso che sia importante - conclude Baraldi - il lancio di questa campagna abbonamenti, spero che tutti i nostri tifosi, così come seguono la squadra maschile, possano abituarsi a seguire anche la squadra femminile.”

Di seguito modalità e costi della campagna abbonamenti “Orgogliose del nostro futuro” validi per 10 gare di LBF con in omaggio una gara di EuroCup femminile

TRIBUNA SUD: 100 (Intero) - 80 (Abbonati)

PARTERRE SUD: 200 (Intero) - 150,00 (Abbonati)

L’abbonamento potrà essere sottoscritto presso:

– Casa Virtus: via dell’Arcoveggio 49/2 a Bologna, dal lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

– Online: vivaticket.com

– Punti vendita autorizzati: l’elenco dei punti vendita autorizzati è consultabile sul sito www.vivaticket.it