Virtus Bologna femminile, decisione a sopresa: Lino Lardo non è più il capo allenatore

Con una nota di stampa diffusa nel tardo pomeriggio la Virtus Pallacanestro Bologna comunica di "aver sollevato Coach Lino Lardo dall’incarico di allenatore della squadra femminile". La notizia piomba, come un fulmine a ciel sereno, nel bel mezzo della serie di semifinale dei playoff del campionato di Serie A1 di basket femminile.

Serie che vede la Virtus impegnata contro la Umana Reyer Venezia. Il primo match, disputato il giorno di Pasquetta, è stato vinto dalle orogranata per 69-51 e giovedì 21 alla Segafredo Arena è in programma gara 2.

Al termine del primo match Coach Lino Lardo aveva sottolineato con nettezza che la Virtus aveva "Subito molto la loro fisicità", evidenziando la necessita di "Avere anche noi questa cattiveria agonistica“. Un segnale esplicito di quello che erano mancato in gara 1.

Lino Lardo era alla guida della Virtus Bologna dall'estate del 2021 quando aveva accettato di allenare le Vu Nere in contemporanea al ruolo di capo allenatore della Nazionale femminile.

Sotto la sua guida la Virtus ha centrato il terzo posto in Regular Season con una statistica di 0,72 frutto di 18 vittorie e 7 sconfitte. Importante anche il cammino nelle coppe. In Eurocup la Virtus, all'esordio assoluto in un torneo continentale, è stata si eliminata nei gironi di qualificazione ma ha anche centrato due vittorie di grande prestigio contro il Lointek Gernika ed il Roche Vendee.

In Coppa Italia le ragazze guidate da Lino Lardo sono arrivate addirittura all'atto finale della competizione dove hanno ceduto alla corazzata il Famila Schio nella finale di San Martino di Lupari.

Lino Lardo, prima di allenare la Virtus Bologna femminile, aveva maturato una lunga esperienza nel basket maschile dove ha guidato club di prestigio assoluto come la Sebastiani Rieti, riportata in Serie A1 dopo 25 anni, l'Olimpia Milano, la stessa Virtus Bologna maschile, nel biennio 2009-2011, la Virtus Roma e la Apu Udine maschile.

Nella nota di stampa nella quale viene comunicato l'esonero la Virtus Pallacanestro Bologna "desidera ringraziare Lardo per il lavoro sin qui svolto, augurandogli il meglio per il prosieguo della propria carriera".

La conduzione tecnica della squadra viene affidata ad Angela Gianolla, Assistente Allenatore di Lardo, che aveva già sostituito in panchina il tecnico di Albenga nel match dei quarti di finale dei playoff contro il Limonta Costa Masnaga perchè colpito da un gravissimo lutto familiare.