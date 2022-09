Virtus Bologna femminile, parla Ticchi: "Ci attende una grande sfida"

Squadra in casa

Squadra in casa Virtus Bologna Femminile

Giorno di presentazioni ufficiali in Casa Virtus Alfasigma, poco prima della partenza per l’amichevole con la Reyer Venezia, Coach Ticchi ha incontrato media e stampa. Insieme al nuovo Head Coach della squadra femminile, presente anche la Dirigente Responsabile virtussina, Angela Gianolla.

Ecco le loro parole. Gianolla: “Coach Ticchi è un allenatore di grande esperienza internazionale, a nome mio e di tutto il Club siamo convinti che sia il professionista ma soprattutto la persona giusta per guidare questa squadra verso gli obiettivi prefissati dalla Società. Lo ringraziamo per l’enorme disponibilità dimostrata e per essersi messo subito a disposizione della squadra”.

Gli fa eco Coach Ticchi: ” Sono contento di essere tornato in questa Società dopo tanti anni, si prospetta una grande sfida per un Club che vuole fare bene e dare tante soddisfazioni ai propri tifosi.”

L'INTERVISTA DI COACH GIAMPIERO TICCHI

In serata la ragazze dell'Alfasigma hanno svolto la prima amichevole stagionale contro la ex squadra di Coach Ticchi, l'Umana Reyer Venezia. Lo scrimmage è terminato 70-101 per le bolognesi. Questo il tabellino

Umana Reyer Venezia vs Virtus Segafredo Bologna: 70 – 101

Umana Reyer Venezia: Carrer 2, Franchin 4, Meldere 2, Cubaj 9, Madera 17, D’Este, Fassina 11, Andreannelli, Carraro, Santucci (k) 6, Shepard 12, Versuro 7, Zuccon Coach: Mazzon

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero 12, Pasa 12, Cerè 3, Roccato 2, Dojkic 9, Olbis 19, Zandalasini 9, Orsili 7, Laksa 23, Cinili (k) 5 Coach: Ticchi