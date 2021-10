Serie A1 Femminile, brutto stop per la Virtus Bologna: Campobasso vince al PalaDozza 61-70

Secondo stop interno consecutivo per la Vu Nere al femminile che dopo il ko in Eurocup contro le basche del Gernika cedono in Serie A1 contro la quotata Magnolia Campobasso. La sconfitta, anche oggi, matura per via di un quarto giocato sottotono, stavolta il terzo, al quale la Virtus non riesce a porre riparo. Rimane il rammarico di un ko forse inatteso a cui però si unisce la convinzione che il roster c'è, e di livello e lungo il corso della stagione potrà dire la sua.

La partita. Molto intenso il primo quarto terminato sul 20-18 per Bologna. Molto bene al tiro in questa fase Hines-Allen e Zandalasini. Anche il secondo quarto si gioca a gran ritmo e si chiude sul 16-18 per le ospiti dato che porta le due squadre all'intervallo lungo sul 36-36.

Nel terzo quarto Campbasso accelera e i colpi della Parks sono pesantissimi. La Magnolia scava un solco di 7 punti che di fatto la Segafredo non riesce a colmare. Il quarto finale è combattuto punto a punto. Se lo aggiudicano le molisane che chiudono il match sul più 9. Le migliori in campo, Robyn Lashae Parks per Campobasso, 27 punti per lei e Cecilia Zandalasini, 24 punti a referto per Bologna. Menzione speciale per Nina Premasunac che con 11 rimbalzi ho dominato sotto le plance.

Il tabellino ufficiale di Virtus Segafredo Bologna-La Molisana Magnolia Campobasso 61-70. I parziali: 20-18, 16-18, 9-16, 16-18

Virtus Segafredo Bologna: Hines-Allen 16; Pasa 0; Tassinari 0; Ciavarella 0; Tava 0, Migani 0, Barberis 10; Laterza 0; Dojkic 12; Battisodo 2; Zandalasini 21. Allenatore: Lino Lardo

La Molisana Magnolia Campobasso: Premasunac N. 6, Trimboli S. 6, Quinonez Mina B. 0; Nicolodi G. 3; Parks R. 27; Togliani A. 8; Trozzola E. (C) ne; Chagas F. 9; Gray R. 11; Amatori G. ne; Egwoh A. ne Allenatore: Sabatelli