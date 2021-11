Serie A1 Femminile, regalo della Virtus Bologna ai propri tifosi

Grande iniziativa della Virtus Bologna Femminile per i propri tifosi, in occasione del big match della settima giornata del girone di andata del campionato di Serie A1 Segafredo-Passalacqua Ragusa.

Per il match, in programma domenica 21 novembre alla Virtus Segafredo Arena, palla a due alle ore 15:00, ci sarà la possibilità per tutti gli abbonati LBA e FULL di acquistare il biglietto di ingresso per assistere al match al prezzo di 1 Euro. Lo comunica in una nota di stampa il club del Cavalier Zanetti.

Il biglietto al prezzo speciale potrà essere acquistato sul sito vivaticket.com inserendo il codice di accesso, quello a dieci cifre, presente sulla tessera di abbonamento per la stagione 2021-2022 alla Virtus Bologna maschile.

Al termine della partita per tutti i tifosi presenti alla partita con Ragusa ci sarà il cosiddetto “Meet&Greet”, ossia la possibilità di incontrare alcune giocatrici bianconere protagoniste del roster ufficiale della Virtus Segafredo Bologna femminile diretta da Coach Lino Lardo.