La Virtus Bologna supera l'Use Scotti Empoli 76-67: Brianna Turner ancora in doppia doppia

Una solida Virtus Segafredo Bologna ha la meglio di una combattiva Use Rosa Scotti Empoli nell'unico match disputato, finora, nella 15° giornata del campionato di Serie A1 Techfind di Basket femminile. Il match, a dispetto del punteggio finale, è stato in bilico fino al minuto 31' quando la maggior classe e forza fisica delle virtussine ha avuto la meglio sulle biancorosse.

Da segnalare la solita prova strepitosa di Brianna Turner che chiude il match di nuovo in doppia doppia con 15 punti e 18 rimbalzi di cui 11 difensivi. Top scorer di serata la giovane statunitense della Use Aliyah Mia Jeune che chiude il referto a 21, un punto in più di una precisissima Dojkic che ne mette 20.

La partita - La Scotti parte forte e vola 0-5 con Rembiszewska e Jeune mentre, per il primo canestro virtussino, bisogna aspettare la tripla di Zandalasini dopo quasi 5 minuti di gioco a cui seguono quella della Tassinari ed il canestro di Battisodo per l'8-5. Narviciute impatta e la tripla di Jeune chiude la prima frazione sul 10-16.

Nel secondo quarto si riparete con un tiro libero di Rembiszewska e con una tripla della Ravelli. Bologna si riavvicina con Tassinari ma subito arriva la replica della Jeune, con Tava che piazza il canestro del nuovo sorpasso sul 24-23. Un nuovo parziale completato dalla Bocchetti riporta Empoli su 26-32, poi si gioca punto a punto fino al 33-37 con il quale si chiude il primo tempo.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga Cinili, Zandalasini e Turner costringono subito al timeout coach Cioni e Jeune, alla ripresa, mette due liberi per il 39-39. La Virtus replica con un perentorio 12-0. Il numero dalla lunga distanza di Jeune vale il 53-44 a quel punto Empoli si desta e torna sotto fino al 55-51. Lardo si rifugia in timeout e dal rientro fino al minuto 30' non si segna più.

Nel quarto finale Bocchetti apre il gioco dalla distanza per il 55-54 ma è l'ultimo squillo della Use Empoli che progressivamente esce dalla partita. Sulla tripla di Tassinari e quella di Zandalasini, che valgono al 66-56 a 4'51" dal termine si ha la sensazione che la gara sia indirizzata in maniere definitiva verso la Virtus. La Scotti non trova più la forza per replicare e la gara si chiude sul 76-67.

Il tabellino ufficiale di Virtus Segafredo Bologna-Use Rosa Scotti Empoli 76-67. Parziali: 10-16, 23-31, 22-20, 21-16

Virtus Segafredo Bologna: Pasa, Dojkic 20, Turner 15, Zandalasini 11, Cinili 6, Tassinari 8, Ciavarella 3, Tava 2, Migani 2, Barberis 2, Battisodo 7. Coach: Lardo

Use Rosa Scotti Empoli: Jeune 21, Baldelli 3, Narviciute 7, Rembiszewska 12, Bocchetti 16, Ruffini, Stoichkova 2, Lucchesini, Williams ne, Ravelli 6. Coach: Cioni