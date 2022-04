Virtus Bologna femminile da sogno: espugna il Taliercio e vola in finale

Squadra in casa

Squadra in casa Reyer Venezia Femminile

La Virtus Bologna femminile è in finale! E' questo il dato puro e semplice che emerge dalla combattutissima Gara 3 della semifinale Playoff del campionato di Serie A1 di basket femminile. Le ragazza guidate da Angela Gianolla, subentrata in settimana a Coach Lino Lardo, compiono una vera e propria impresa andando a dominare sul parquet delle campionesse d'Italia in carica.

Il match, condotto dalla Segafredo per tutto l'arco dei 40 minuti termina 58-67. Un match dove la Virtus tocca anche il +15 di vantaggio e dove nel quarto finale resista alla rimonta delle padrone di casa centrando il clamoroso obiettivo.

Per la Virtus Bologna femminile è la prima finale di campionato della Storia.

La partita - Partono bene le Vu Nere che al termine del primo quarto sono avanti di +3, 17-20 il parziale. Nel secondo quarto Coach Mazzon prova ad arginare le folate di Cinili e Turner ma con scarso costrutto. La frazione termina 13-19 per Bologna, risultato che manda le due squadre al riposo sul 30-39.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga ci si aspetta la reazione veemente delle orogranata ma è ancora Bologna a fare la partita aggiudicandosi la frazione, 11-16 il parziale. Al minuto 30' il tabellone del Taliercio recita Venezia 41, Bologna 55.

Nel quarto finale Venezia si scuote e grazie a tre triple consecutive, due della Ndour ed una di Madera arrivano fino al -6. Ma nel momento decisivo salgono in cattedra Battisodo e Dojkic che gestiscono i possessi con freddezza e mandando in porto la vittoria.

Finisce 58-67 e per la Virtus, in attesa di capire chi tra Famila Schio e Passalacqua Ragusa sarà l'avversaria della finalissima, è tempo di festa.

Il tabellino di Umana Reyer Venezia-Virtus Segafredo Bologna 58-67. Parziali: 17-20; 13-19 (30-39); 11-16 (41-55); 17-12 (58-67)

Umana Reyer Venezia: Bestagno 11, Carangelo 5, Thornton 16, Anderson 10, Madera 5, Carraro ne, Smorto, Attura, Penna 1, Ndour 10. All. Mazzon.

Virtus Segafredo Bologna: Sagerer 2, Pasa 7, Tassinari 3, Ciavarella, Barberis 5, Dojkic 11, Battisodo 5, Turner 10, Zandalasini 10, Cinili 14. All. Gianolla.