Serie A2, Fortitudo inarrestabile passa anche sul parquet dell'HDL Nardò

Quarta vittoria consecutiva nel Girone Rosso del Campionato di Serie A2 per la Fortitudo Bologna, che porta a casa, con ampio margine, anche la trasferta stagionale al Pala San Giuseppe da Copertino di Lecce.

Avversario di giornata una HDL Nardò coriacea e compatta ma che alla lunga non ha potuto nulla contro il ritmo impresso alla gara dagli uomini di Coach Caja. Finisce con un chiaro 79-97 frutto, essenzialmente, di una parte centrale di gara dove la Effe ha piazzato due parziali decisivi da +11 e +5.

Al termine della contesa nel tabellino della Fortitudo si contano ben cinque uomini in doppia cifra, Aradori che ne mette a referto 22, Ogden con 21, Freeman con 17, Bolpin con 13 e Panni con 11.

La cronaca

Il primo quarto è il più equilibrato del match con Nardò che parte forte e la Fortitudo che gestisce la veemenza dei padroni di casa. Si chiude sul 20-18. Nel secondo quarto la Fortitudo si assesta meglio sul parquet ed accelera.

La frazione su chiude con un netto 15-26 che manda le due squadre nello spogliatoio sul 35-44. Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la Fortitudo decide di chiudere i conti e piazza un altro parziale da +5, 18-23 il risultato del quarto mentre al minuto 30 il tabellone del Pala San Giuseppe recita Nardò 53 - Fortitudo Bologna 67.

Il quarto finale serve solo a cesellare il punteggio con i padroni di casa che cedono altri 4 punti di scarto, 26-30 il parziale, per un risultato finale che non lascia adito a dubbi. Finisce 79-97 per la Fortitudo che, complice la sconfitta della Pallacanestro Trieste a Cento resta sola in vetta al Girone a punteggio pieno.

Il tabellino

HDL Nardò Basket - Flats Service Fortitudo Bologna 79-97 (20-18, 15-26, 18-23, 26-30)



HDL Nardò Basket: Russ Smith 20 (2/8, 2/6), Matteo Parravicini 18 (0/2, 6/9), Wayne Stewart jr 14 (2/7, 1/2), Antonio Iannuzzi 13 (5/7, 0/0), Lorenzo Maspero 6 (0/1, 2/3), Andrea La torre 3 (0/1, 1/2), Lazar Nikolic 3 (0/0, 1/1), Matteo Ferrara 2 (1/2, 0/0), Lazar Trunic 0 (0/0, 0/0), Gabriele Barbone 0 (0/0, 0/0), Andrea Donda 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 28 - Rimbalzi: 22 6 + 16 (Wayne Stewart jr 7) - Assist: 14 (Lorenzo Maspero 7)



Flats Service Fortitudo Bologna: Pietro Aradori 22 (3/4, 5/9), Mark Ogden 21 (8/11, 1/2), Deshawn Freeman 17 (7/10, 0/0), Riccardo Bolpin 13 (2/2, 3/7), Alessandro Panni 11 (0/1, 3/3), Matteo Fantinelli 8 (3/3, 0/2), Alberto Conti 3 (0/0, 0/0), Alessandro Morgillo 2 (1/2, 0/0), Luigi Sergio 0 (0/1, 0/0), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Nicola Giordano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 17 - Rimbalzi: 28 7 + 21 (Pietro Aradori, Matteo Fantinelli 5) - Assist: 22 (Matteo Fantinelli 11)